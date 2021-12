Pred nami je Božičkov vikend v ALEJI

V najsodobnejšem slovenskem nakupovalnem središču ALEJA bo v soboto, 18. decembra, in nedeljo, 19. decembra , Božičkov vikend. Božiček bo skupaj s svojimi pomočniki in prijateljico Piko Fliko obiskovalce presenečal z darili.

Pravljično drsanje na ALEJI SKY. Foto Robert Krumpak

V nedeljo obiskovalce čaka tudi pester program. Najmlajši si bodo ob 11. uri v Planetu Lollipop lahko ogledali praznično predstavo Radovedni medvedek. Od 18. ure pa boste lahko na ALEJI SKY na edinem drsališču nad mestom v Ljubljani uživali v ritmu hitov, ki jih bo vrtel DJ. Edinstveno izkušnjo drsanja na kar 750 kvadratnih metrov velikem drsališču lahko doživite od ponedeljka do sobote od 10. do 21. ure in ob nedeljah in praznikih od 11. do 21. ure.

Za brezskrbno nakupovanje bo središče v petek in soboto odprto do 22. ure. Nepozabno praznično vzdušje vam bo pričarala čarobna okrasitev tako zunanjosti kot tudi notranjosti središča. V zimsko pravljico vas bo popeljal božično–novoletni sejem s pestro ponudbo na stojnicah.

Darilni boni Desetak pa so idealna izbira darila za vaše najdražje, saj se lahko unovčijo v vseh trgovinah ter gostinskih in storitvenih lokalih v ALEJI. Kupite jih lahko na info točki središča ali pa jih naročite kar prek spleta.

Nakupovalno središče ALEJA upravlja podjetje SES – Spar European Shopping Centers. ALEJA se razteza na 32 tisoč kvadratnih metrih najemnih površin, v njej je 80 trgovin in lokalov. Najsodobnejše nakupovalno središče navdušuje s svojimi številnimi arhitekturnimi posebnostmi, ALEJO SKY z bogato kulinarično ponudbo ter ozelenjeno aktivno streho z večnamenskim športnim igriščem. Zagotovljenih je 200 parkirnih mest za kolesa, 13 polnilnic za električna vozila, kar je največji prostor v Sloveniji za polnjenje električnih vozil naenkrat, "car sharing", postaja za izposojo koles BicikeLJ, avtobusno postajališče in kolesarski poligon. V letu 2021 je nakupovalno središče ALEJA, ki se je odprlo maja 2020, prejelo prestižno svetovno nagrado Global RLI Award v kategoriji Mednarodna nakupovalna središča – novogradnje. Več informacij na www.aleja.si.

SES – Spar European Shopping Centers je razvijalec, graditelj in upravljavec nakupovalnih središč v šestih državah. Podjetje trenutno upravlja 30 nakupovalnih središč v osrednji, južni in vzhodni Evropi ter nakupovalno ulico na Dunaju. V letu 2020 so najemniki v nakupovalnih središčih SES-a ustvarili 2,45 milijarde evrov bruto prodaje. Podjetje SES je v Avstriji in Sloveniji vodilno na trgu v poslovnem segmentu velikih nakupovalnih središč. SES je del skupine SPAR Austria. Več informacij na www.ses-european.com.

