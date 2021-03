Oglasno sporočilo

Marsikdo se je že srečal s kakšnim neuspelim poskusom peke rib na žaru. V Kleti Brda smo, da bi se izognili takšnim pripetljajem, pripravili pet nasvetov za božanske ribe na žaru ter zmagovalne kombinacije vin in jedi z žara. Vina Quercus so sinonim za sodobni slog vina – sveže, sadno dišeče in polnega okusa. So odlična spremljava jedi mediteranske kuhinje, odlično pa se prilegajo tudi k jedem z žara. Za vas smo pripravili izbor vin, ki se odlično spajajo tako z ribami kot mesom na žaru.

#1 NASVET – IZBOR PRAVIH RIB

Niso vse ribe primerne za pečenje na žaru. Najbolje se obnesejo večje ribe s čvrstim mesom, kot so orade in brancini ali pa fileji lososa, mečarice in tune. Nenapisano pravilo pravi, da naj bo riba, ki jo pečemo na žaru, debela vsaj dva centimetra, da ostane sočna. Tanjše ribe pa lahko na žaru pečemo tudi v aluminijasti foliji ali koruznem listu in tako preprečimo prehitro izgubo vlage.

#2 NASVET – MARINIRANJE IN PRIPRAVA ŽARA

Ribe očistimo in osušimo s papirjem. Mariniramo jih v olivnem olju in za nekaj ur pustimo na sobni temperaturi. Po želji jim lahko v trebušno votlino damo nekaj blagih sredozemskih začimb, kot sta timijan in rožmarin, ali pa priljubljeno kombinacijo česna in peteršilja. Rešetke morajo biti za pečenje rib popolnoma čiste, sicer se koža zalepi nanje. Žar pred pečenjem segrejemo na najvišjo temperaturo in vroče rešetke temeljito zdrgnemo s krtačo. Na čiste in naoljene rešetke postavimo ribe ali fileje, pri katerih najprej zapečemo stran, kjer je meso. Žar naj bo vroč, segrejemo ga do najvišje temperature, da meso hitro zakrkne.

#3 NASVET – PEČENJE RIB

Ribe najprej pečemo okoli pet minut s pokritim pokrovom, za preostanek pečenja pa pokrov odkrijemo. Celoten čas pečenja naj bo od osem do deset minut na visoki ali srednje visoki temperaturi za vsake tri centimetre debeline. Tanjše ribe pečemo manj časa na visoki temperaturi, debelejše pa nekoliko dlje na srednje visoki temperaturi. Ko je riba spodaj zapečena, sama odstopi od rešetk in jo lahko obrnemo z dvema oprijemaloma. Ribe na žaru čim manj obračamo, najbolje bo, da jih obrnemo samo enkrat.

#4 NASVET – KDAJ SO RIBE PEČENE

Pri filejih z vilicami razpremo file na sredini in preverimo, ali je notranjost povsem zakrknjena, pri celih ribah pa z nožem zarežemo pod ribjo glavo. Če je tam meso zapečeno, je riba pečena.

Ribo moramo z žara umakniti takoj, ko je meso zmehčano, in preden popusti, sicer riba izpusti vodo in je meso suho.

#5 NASVET – POSTREŽBA IN VINO

Ribe postrežemo na toplih krožnikih. Ob ribah na žaru ponudimo kozarec belega vina Quercus. Za vas smo pripravili izbor vin, ki se odlično spajajo tako z ribami kot mesnimi jedmi na žaru.

Rebula Quercus

Rebula je sinonim za Brda, osvežujoča in nepozabna. V ustih jo prepoznamo po aromi agrumov in zelenega jabolka, ki jo nežna zaokroži vonj akacije. Znana je tudi po svoji mineralnosti in prijetni svežini, ki očisti usta. Božansko se spaja z ribami, kot sta postrv in brancin, morskimi sadeži, karpačom in različnimi narezki. Postrežemo jo ohlajeno, priporočamo temperaturo od osem do deset stopinj Celzija.

Ljubitelje mesa pa bosta navdušili naslednji kombinaciji:

Steak iz govejega ali telečjega mesa in merlot Quercus

Burger in cabernet sauvignon Quercus

Vina Quercus in druga priljubljena vina Kleti Brda lahko kupite po promocijskih cenah tudi v spletni trgovini Kleti Brda.

