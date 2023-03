Najzabavnejši superjunak DC sveta danes zavzema velika platna

Danes, 15. marca , nadaljujemo zgodbo o najstniku Billyju Batsonu , ki se, po tem ko izgovori besedo "Šazam", spremeni v superjunaka. Obdarjeni z močjo bogov se morajo Billy in njegovi prijatelji naučiti, kako uskladiti svoja najstniška življenja z alter-egi odraslih superjunakov. Ko na Zemljo prispejo Atlasove hčere, maščevalna trojica starodavnih boginj, v iskanju svoje ukradene čarovnije, se morajo Šazam in njegova družina boriti tako za njihove supermoči, kot tudi za svoja življenja in usodo celega sveta.

Nova epska pustolovščina studia Warner Bros., Šazam! Bes bogov je nadaljevanje uspešnice Šazam! iz leta 2019, v glavni vlogi pa se vrača Zachery Levi. Film je nasičen z akcijo, novimi svetovi, mitološkimi bitji, raznolikimi junaki, grozečimi zlikovci in značilnim humorjem, popolnoma prilagojenim Zacheryju, tako da je svojo vlogo v nadaljevanju nemudoma potrdil, kljub temu da takrat scenarista Henry Gayden in Chris Morgan skripte še nista v popolnosti končala.

Foto: Blitz Film & Video Distribution

"Izjemno sem užival v predstavitvi nadaljevanja, kljub temu, da takrat scenarija sploh še nisem prebral!" se spominja Levi. "Ko sta mi David in Henry povedala, kakšen bo celoten koncept drugega filma, sem bil nemudoma za! Vedel sem, da so to zametki za odlično nadaljevanje, poleg vsega pa je vloga Šazama izjemno zabavna. Kdo ne bi želel biti superjunak, poleg tega pa še zelo zabaven."

Foto: Blitz Film & Video Distribution

V filmu Šazam! Bes bogov igra Zachary Levi (Thor: Ragnarok) kot Šazam, Asher Angel kot Billy Batson, Jack Dylan Grazer (Tisto: Drugo poglavje) kot Freddy Freeman, Adam Brody (Promising Young Woman) kot superjunak Freddy, Ross Butler (Raya in poslednji zmaj) kot superjunak Eugene, Meagan Good (Day Shift) kot superjunakinja Darla, DJ Cotrona (G.I. Joe: Maščevanje) kot superjunak Pedro, Grace Caroline Currey (Annabelle: Začetek) kot Mary Bromfield / superjunakinja Mary, Faithe Herman (To smo mi) kot Darla Dudley, Ian Chen (Pasji smisel življenja 2) kot Eugene Choi, Jovan Armand (Second Chances) kot Pedro Pena, Marta Milans (White Lines) kot Rosa Vasquez, Cooper Andrews (Živi mrtveci) kot Victor Vasquez in Djimon Hounsou (Tiho mesto 2) kot Čarovnik. Igralski zasedbi se pridružijo tudi Rachel Zegler (Zgodba z zahodne strani), Lucy Liu (Kung Fu Panda) in oskarjevka Helen Mirren.

Foto: Blitz Film & Video Distribution

Šazam! Bes bogov v distribuciji Blitz Slovenija, danes, 15. marca, predpremierno zavzema velika platna po Sloveniji. V vseh Cineplexxih v ta namen danes poteka VEČER SUPERJUNAKOV, v Mariboxu pa TEEN'S NIGHT s filmom Šazam! Bes bogov, prav tako pa bo film predpremierno predvajal tudi Kino Bežigrad. Obeta se nam večer poln superjunaške akcija, mitoloških bitji in humorja, tako da si zagotovite svojo vstopnico čim prej.

Foto: Blitz Film & Video Distribution

Na rednem sporedu kin bo Shazam! Bes bogov od 16. marca dalje.