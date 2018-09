Najboljši hrvaški trener Zlatko Dalić prihaja na 11. Weekend Media Festival

Weekend Media Festival je za svojo 11. zaporedno organizacijo pripravil veliko novosti, od nove oblike programa do novih konferenčnih dvoran, in razširil zabavni program na mednarodne glasbene zvezde.

Ko je hrvaška nogometna reprezentanca prišla v finale svetovnega pokala v Rusiji, je Hrvaška postala ena izmed najbolj iskanih pojmov na iskalniku Google. Objavljenih je bilo več kot milijon člankov, ki jo omenjajo, in več kot 60 milijard prikazov. Na dan finala je bilo objavljenih več kot milijon tvitov s ključno besedo Hrvaška. V enem mesecu sta nacionalna ekipa in Zlatko Dalić, poleg doseganja športnih dosežkov, naredila zgodovinsko promocijo Hrvaške. Najboljši nogometni selektor bo na Weekend Media Festivalu razkril skrite podrobnosti iz Rusije in kaj je drugo mesto na svetovnem prvenstvu prineslo Hrvaški. Šport je zagotovo eden od najboljših promotorjev vsake države, tudi Hrvaške. Kako se je vse spremenilo in kaj vse vključuje sodobna promocija blagovne znamke države, nam bo na enem od predavanj pokazala Hrvaška turistična skupnost.

Na kakršenkoli način razmišljamo o njih, spremembe so neizogibne, meje so izbrisane in tabuji razpadajo. Včasih je bila industrija konoplje nezaželena, danes je ena najhitreje rastočih v Združenih državah. Barack Obama je priznal, da je kadil marihuano, pa tudi Zoran Milanović. Že več let se govori o njenih zdravstvenih koristih. V Sloveniji in na Hrvaškem je dovoljena medicinska uporaba konoplje, vendar jo bolniki sami ne smejo vzgajati.

Ali je treba legalizirati marihuano in zakaj, kako urediti trg, ali bi z legalizacijo družba kaj pridobila ali bi to še povečalo odvisnost? O tem bo na predavanjih, poleg drugih, razpravljal tudi dr. Ognjen Brborović s Fakultete za medicino in eden od najbolj zaslužnih za legalizacijo konoplje na Hrvaškem.

"Nekatera podjetja so svoje poslovanje že usmerila v predelavo industrijske konoplje. Po ocenah Business Insider bodo v naslednjih štirih letih po vsem svetu ta vredna okrog 32 milijard dolarjev. Na tem Weekend Media Festivalu bomo prosili strokovnjake, da nam podajo malo širšo sliko o legalizaciji marihuane in povedo, kakšen je njen vpliv na gospodarstvo," je povedal Nikola Vrdoljak, programski vodja festivala.

Weekend Media Festival letos pripravlja veliko novosti, novih dvoran in novih formatov v okviru zabavnega programa. Tako nam bo sobotna zabava, imenovana Weekend Goes Global, prvič prinesla nastop mednarodnih glasbenih zvezd, belgijskega dua 2manydjs, Jazz Orchestra pod taktirko Mirona Hauserja in drugih znanih glasbenih estradnikov.