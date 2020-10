Modna poslastica na Europarkovem virtualnem tednu mode

Vse od 25. septembra pa do danes smo na Facebook profilu mariborskega nakupovalnega središča spremljali najaktualnejše jesenske modne smernice, ki so jih predstavili finalisti Europarkovega modnega natečaja. V teh dneh smo se prepričali, da smo lahko pri kombiniranju modnih kosov v prihajajočih mesecih zares ustvarjalni in tudi malo drzni.

Moda je zakon!

Na Europarkovem virtualnem tednu mode smo spoznali tako ženske kot moške in otroške trende za jesenske mesece. Vse atraktivne stajlinge, ki so jih nosili Europarkovi modeli, najdemo v prodajalnah največjega nakupovalnega središča severovzhodne Slovenije, kjer je tudi potekalo snemanje za prvi Europarkov virtualni teden mode. Finalisti Europarkovega modnega natečaja so se res izkazali, saj so svoje delo opravili kot pravi profesionalci, z veliko pozitivne energije in navdušenja nad ustvarjanjem. Tudi sami pravijo, da so na snemanju zelo uživali in da so se počutili kot na pravi modni reviji, saj so nosili svetovno priznane blagovne znamke in sodelovali s profesionalno ekipo vizažistov ter fotografov.

Sproščene kombinacije za vse priložnosti

Kaj nam torej prinaša letošnja modna jesen? Svoji domišljiji lahko pustimo prosto pot in si privoščimo modne kombinacije, ki nas navdihujejo tudi v bolj sivih, deževnih dneh. Gorčično rumena in različni živo rožnati odtenki so barve, ki jih letos preprosto morate dodati v svojo garderobo! Ne pozabimo niti na vzorce; letos bosta še posebej »in« karo in pepita. Tudi klasične, črno-bele kombinacije ne gredo nikoli iz mode in v njih boste izžarevali pravo brezčasno eleganco. Zapoved letošnje jeseni je, da sledimo navdihu. Ulični stajlingi, ki so primerni tako za službene obveznosti kot za popoldansko druženje v mestu, bodo zavzeli ulice. Tako moška kot ženska moda stavita na sproščen in urban videz, zato raziskujmo in poiščimo svoje najljubše kombinacije, ki nam bodo popestrile jesen!

