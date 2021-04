MINE TOUR obuja pozabljeno rudarsko dediščino

S projektom MINE TOUR, ki spodbuja revitalizacijo, ohranjanje in promocijo dveh rudarskih spomenikov kulturne in naravne dediščine iz Labina (Hrvaška) in Litije (Slovenija), smo prispeli do cilja. Po večmesečnem intenzivnemu delu in aktivnem nadgrajevanju vsebin smo oblikovali turistični produkt MINE TOUR, ki ponuja edinstveno doživetje v podzemnem svetu Rudnika Sitarjevec in bogato kulturno, arhitekturno ter industrijsko dediščino Labina s stolpom Šoht na čelu.