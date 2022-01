Lotko se je poslovil, a sreča ima v rokavu novega Jokerja

Igralci Lotka, ki je kar 20 let spremljal najbolj priljubljeno slovensko loterijsko igro Loto, so te dni zagotovo opazili, da se je poslovil. A brez skrbi – sreča v Loteriji Slovenije nikoli ne počiva, pač pa se v tem primeru sešteva, podvaja in še povečuje. Prišla je nova igra Joker: novo dodatno žrebanje za igralce Lota, Eurojackpota in Vikinglotta. Joker prinaša enkrat več dobitkov kot Lotko ter seštevanje in podvajanje končnega zneska.

Nova igra Joker – največja verjetnost za srečen žreb

Čakanje na dobitke pri Lotu, Eurojackpotu ali Vikinglottu je od zdaj lahko še bolj vznemirljivo. Z vplačilom kombinacije v novem dodatnem žrebanju za dobitke Joker si igralci močno povečajo možnosti za veselje, saj so verjetnosti za dobitke Joker izjemne. Žrebanje Jokerja bo potekalo trikrat tedensko, ob sredah, petkih in nedeljah, in sicer na dan žrebanja igre, pri kateri ste vplačali Joker. In dobitki se bodo razdelili le med slovenske igralce.

Ekstra Joker vse dobitke podvoji, tudi glavnega

Joker prinaša šest vrst dobitkov v vrednosti od 1,5 evra do 150 tisoč evrov, ena srečna kombinacija pa lahko prinese tudi dva dobitka, ki se seštejeta. In ne le to, igralec lahko ob doplačilu izbere možnost Ekstra Joker, ki vse Joker dobitke, tudi glavnega, podvoji! Prav ste izračunali, to pomeni 300 tisoč razlogov za srečo.

Prvo žrebanje nove igre Joker z res veliko dobitki bo že v sredo, 19. januarja, na dan žrebanja Lota in Vikinglotta. ŽE IMATE SVOJ SIMBOL SREČE?

