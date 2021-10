German.Local.Green. - trajnostno v mestu in naravi

Nemške metropole z okolico tudi med pandemijo ponujajo veliko možnosti za trajnostne počitnice v naravi v kombinaciji z obiskom mest. V tematskem področju Green kampanje German.Local.Culture. predstavljamo prav to vznemirljivo združevanje dejavnosti v mestu in naravi.

German.Local.Green. © DZT/ Julia Nimke

Popotniki v nemških mestih se tako lahko naužijejo tako kulturne zgodovine in mestnega utripa kot tudi prostranih parkov in zelenih površin. Le lučaj od mesta obiskovalce čakajo rekreacijska območja. Povezovanje urbanih središč in podeželja – vključno s kakovostno ponudbo mobilnosti – počitnicam v Nemčiji daje dodano vrednost: gostje lahko prenočujejo v mestu in odkrivajo naravne lepote v okolici ali pa počitnice na podeželju popestrijo z mestnimi izleti.

Oglejte si video German.Local.Green.

Ettal, sprehod na pomolu © DZT/ Julia Nimke

Sprostitev in doživetja v nemških gozdovih

Nemčija je ena najbolj gozdnatih držav v Evropi – gozdovi pokrivajo skoraj tretjino države. Od Porurja do Sauerlanda, od Kölna do Eifla ter na območju Porenja in Taunusa – od urbanega okolja do narave je pot pogosto kratka. Ljubiteljem narave so tako na voljo številne možnosti: kdor si želi sprostitve, si lahko baterije napolni v gozdu, kdor je bolj pustolovskega duha, pa lahko raziskuje naravo na poti med krošnjami ali v gozdnem adrenalinskem parku. Gozdni muzeji in informacijska središča narodnih parkov obiskovalcem ponujajo koristne napotke in informacije. Gozdni vodniki in rangerji v številnih gozdnih regijah goste popeljejo v skrivnostni svet gozda, tako da lahko čisto od blizu spoznajo življenje v tem čarobnem habitatu.

Urwaldsteig, meglica nad krošnjami © German Roamers/ Leo Thomas

Reke in pečine

Približno tretjina nemškega ozemlja je pod posebno zaščito kot naravna krajina državnega pomena. Odgovorno in skrbno ravnanje z naravnimi bogastvi popotnikom omogoča povsem pristno doživetje. Nekatere geografsko značilne zanimivosti, kot so rečni bregovi ali pečine, so povezane z miti in legendami, zato jim mnogi pripisujejo poseben pomen. Primeri so kamnita formacija iz peščenjaka Externteine v Vestfaliji, pot Himmelsweg pri mestu Nebra, kjer so našli svetovno znan nebesni disk iz bronaste dobe, in neolitski kamniti grobovi v Everstorfer Forstu v Mecklenburgu. Že stoletja obiskovalce navdušujejo tudi pečine iz peščenjaka v narodnem parku Saška Švica pri Dresdnu. Tu ekološki vizionar Sven-Erik Hitzer obmejno mesto Schmilka spreminja v trajnostno počitniško vasico.

Sankt Peter-Ording, počitek na sipinah na plaži © DZT/ Julia Nimke

Bosi po Waddenskem morju

Prostrano Waddensko morje v Severnem morju predstavlja največje povezane muljaste plitvine na svetu. Ko se voda med oseko umakne, lahko obiskovalci v spremstvu strokovnjakov bosi raziskujejo to edinstveno pokrajino in spoznavajo njene prebivalce: rakovice, peščene črve in školjke srčanke ter številne vrste ptic. Obiščete lahko tudi Halligen – majhne poseljene močvirne otoke, ki so ob nevihtah delno poplavljeni in se zato ponašajo z edinstveno floro. Iz severnonemških metropol, kot sta Hamburg in Bremen, je obala Severnega morja na dosegu roke.

Dagebüll, Vadensko morje © DZT/ Julia Nimke

Trajnostne nastanitve

Počitniška dežela Nemčija svojim gostom ponuja več kot 1.000 certificiranih trajnostnih nastanitev in restavracij. Široki nabor trajnostnih nastanitev sega od kampov in tradicionalnih gostišč vse do luksuznih hotelov. Trajnostne nastanitve odlikujejo skrbna raba virov, trajnostna gradnja, regionalna kuhinja ter dostojni delovni pogoji za zaposlene in dober odnos do lokalnega prebivalstva.

Mettlach, prenočitev na drevesu v t. i. "Portaledgesih" s pogledom na Saarschleife © DZT/ Jens Wegener

Kampiranje z družino

Spanje v šotoru ali mobilni hišici v objemu narave je pravo doživetje tudi za otroke. Številni nemški kampi so še posebej prijazni do družin, saj ponujajo posebne atrakcije za otroke in mladino ter pester animacijski program. Na voljo so raznovrstne dejavnosti za vso družino: od jahanja ponijev in pustolovskih igrišč do šole jadranja in večernih predstav. V pestri ponudbi kampov boste gotovo našli pravega za svoje naslednje družinske počitnice, naj bo to na obali Baltskega morja v kampu Rosenfelder Strand Ostsee Camping ali v bujnih gozdovih Extertala na počitniški kmetiji Buschhof, ki ima celo lasten majhen živalski vrt.

Hiltpoltstein - kolesarska tura s kampiranjem ob kanalu Ren–Majna–Donava © DZT/ Jens Wegene

Naročnik oglasnega sporočila je Nemška turistična organizacija.