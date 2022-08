Ena in edin(stven)a – Šuštarska nedelja 2022

Šuštarska nedelja je sicer praznik čevljarjev, a se bodo na letošnjih stojnicah predstavili tudi ostali slovenski ponudniki z butično ponudbo slovenskih izdelkov. Prireditev bo postregla s sejmom slovenskih izdelkov, kulinarično ponudbo 'Iz tržiških piskrov' in Šuštarsko tržnico izdelkov slovenskih kmetij. Manjkal ne bo niti pester kulturno-zabavni program.

Zabavni program in kulinarična ponudba. (foto: Stane Perko)

Program Šuštarske nedelje 2022 se začne v četrtek, 1. septembra 2022, ob 18. uri, v Galeriji Atrij z odprtjem razstave Ali je kaj trden most?: Šuštarske in druge igre in igrače.

Ponudba domačih prehranskih izdelkov. (foto: Peter Balantič)

V nedeljo, 4. septembra 2022, bo trgovanje na stojnicah od 8. do 19. ure, uradno odprtje šuštarskega praznika pa ob 10. uri na parkirišču tržnice.

Za zabavo na glavnem odru bodo poskrbeli Tilen Lotrič, Sounds of Slovenia trio in Ansambel Saša Avsenika. Poskrbljeno bo tudi za bogat otroški program in animacijo, vodeno si bo možno ogledati cerkev sv. Andreja in Fužino Germovko.

Prikaz izdelovanja čevljev. (foto: Peter Balantič)

Bogat program pripravljajo tudi v Tržiškem muzeju. V atriju občine bo ob 12. uri Modna revija malo drugače: Sloves nekdanjih obuval.

Program Šuštarske nedelje 2022

V nedeljo, 4. septembra, bo tako v Tržiču praznik slovenske obrti, tradicije podjetništva in kulinarike.