Do letališča z najudobnejšim prevozom

Če je le mogoče, se danes vse več ljudi odpravi raziskovat svet. Potujemo, da bi ušli vsakodnevni rutini; nekateri iščejo počitek, drugi poslovne priložnosti, tretji pa dogodivščine, ki poženejo kri po žilah in ustvarijo nepozabne spomine ter celo izboljšajo naše počutje. Mnogokrat pa pozabimo, da se potovanje pravzaprav začne že doma, ko načrtujemo pot in ko se polni pričakovanj usedemo na prevoz, ki nas popelje do letališča.

Naj bo pot do letališča varna, udobna in naj mine hitro

Če potovanja obožuješ ali če redno potuješ zaradi službenih obveznosti, zagotovo veš, da je poiskati ugoden in zanesljiv prevoz do letališča včasih skoraj težje kot najti ugodno letalsko karto. A zagotavljamo ti, da je pot do letališča udobna, ugodna in prav nič dolgočasna, če se pelješ s shuttle busom Nomago.

Shuttle bus Nomago ima dnevno zagotovljenih pet direktnih linij iz Ljubljane do Benetk in Trevisa ter nazaj, potnike pa pobere ali odloži tudi v Šempetru pri Gorici. Vozovnico lahko kupiš kar na spletu.

Brezplačen WI-FI, dovolj prostora za noge in družinski kotiček

Na shuttle busu Nomago ni prostora za dolgčas. Bi rad zaključil delovne obveznosti, še preden poletiš nad oblake? Poveži se na brezplačno povezavo WI-FI in še zadnjič preveri službena sporočila. Povezavo lahko uporabljaš neomejeno in si čas krajšaš tudi s prebiranjem spletnih novic. Ker je prazna baterija v današnjem svetu nočna mora vsakega izmed nas, je na avtobusu poskrbljeno tudi za električne ter USB-vtičnice. Vsi shuttle busi so opremljeni z zares udobnimi sedeži, na katerih boš lahko prijetno zadremal, prostora za noge pa ti zagotovo ne bo zmanjkalo. Če pa se na potovanje odpravljaš z družino, priporočamo, da izbereš vožnjo v družinskem kotičku, ki je opremljen z mizicami, potniki pa sedijo drug nasproti drugega, da imajo dovolj priložnosti za druženje in igranje.

Vožnja na letališče je smiselna le, če imaš v žepu letalsko karto

Živimo v hitrem svetu in v natrpanem vsakdanu marsikdo težko najde čas za spremljanje akcij letalskih prevoznikov in načrtovanje potovanja. Zato priporočamo, da iskanje najugodnejših letalskih kart in najprimernejših prenočišč prepustiš profesionalcem na tem področju – potovalnim agentom. Te mika obisk safarija v Afriki, dežele Majev v Mehiki ali ogled Verone z vodičem? Agenti ti bodo z veseljem poiskali tudi vodene ture v družbi mednarodnih popotnikov ali izlete do bližnjih krajev. Za ogled ostale ponudbe obišči našo spletno stran.

PS: In še dobra novica, če bo tvoje letalo vzletelo z Brnika: med Ljubljano in Brnikom smo vzpostavili 12 rednih dnevnih linij. Na naslednji let z domačega letališča te tako lahko zapelje shuttle kombi Nomago.