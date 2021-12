André Rieu – v ŽIVO v Sloveniji leta 2022

Slovensko občinstvo se lahko veseli popolnoma novega programa, ki ga sestavljajo čudovite melodije iz filmov, muzikalov, oper, operet in tradicionalne glasbe. Obiskovalci koncerta so vabljeni, da ob glasbi in plesu preživijo nepozaben večer.

André Rieu pravi: "Dragi moji prijatelji v Sloveniji, zelo sem vesel, ker lahko napovem nov koncert v Ljubljani, ki bo 26. novembra 2022. S člani orkestra komaj čakamo, da se prihodnje leto vrnemo v vašo čudovito deželo in z vami preživimo nepozaben večer veselja, romantike, ljubezni in seveda odlične glasbe. Končno bomo spet srečni skupaj! Upam, da se novembra vidimo v Areni Stožice. Ostanite zdravi. Z ljubeznijo iz Maastrichta!"

André Rieu je trdno prepričan, da je klasična glasba ustvarjena za vsakogar. Njegov novi album Happy Together (CD/DVD) opeva življenje, veselje in srečo. Na njegovih koncertih se obiskovalci smejejo, jočejo, pojejo in plešejo. Zaradi dovršenih nastopov, na katerih svoje občinstvo navdušuje od začetka do konca ter klasično glasbo predstavlja na zabaven in sodoben način, velja za enega največjih estradnikov našega časa. Njegovi koncerti so veliko več kot glasba. Čudovite obleke, ogromni zasloni za orkestrom, številni mednarodni solisti, romantična razsvetljava in veliko humorja naredijo koncerte Andréja Rieuja zanimive in zabavne za vso družino.

Vstopnice lahko kupite od petka, 10. decembra 2021, od 11. ure na www.eventim.si.





