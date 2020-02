Mistik, kurentovo vino že četrto leto zapored

V vinskem hramu Ptujske kleti so danes predstavili novo letino kurentovega vina Mistik, ki je plod sodelovanja Zveze društev kurentov in Ptujske kleti.

Tako etnografsko-karnevalska kot vinarska kultura sta skozi stoletja obstoja in povezanosti izoblikovali pomemben del kulturne in gospodarske identitete širše okolice Ptuja. Vino Mistik, ki so ga prvič predstavili pred štirimi leti, odlično odraža stično točko teh dveh najbolj prepoznavnih blagovnih znamk mesta Ptuj. Sodelovanje Zveze društev kurentov in Ptujske kleti se je uspešno nadaljevalo tudi v letu 2019.

"Vino Mistik ima za Ptujsko klet simbolen in marketinško tržni pomen. Izjemno zadovoljstvo nam je sodelovati v tem projektu, s katerim dajemo v lokalno okolje nekaj posebnega, nekaj s čimer se lahko tudi širše pohvalimo," je o sodelovanju povedal Tine kek, direktor Ptujske kleti.

Povezovanje in združevanje moči je pozdravila tudi Nuška Gajšek, županja mestne občine Ptuj. "Kurentovo vino Mistik je odraz sinergij med tradicionalno Ptujsko kletjo in takrat še mlado Zveze društev kurentov, ki se je oplemenitila tudi skozi ta projekt. Mi ga seveda z veseljem in z največjim ponosom promoviramo skozi cel čas kurentovanja, ki bo letos šestdeseto in toliko bolj slavnostno," je dodala.

Zasluge ekipi, ki je orala ledino in omogočila, da danes vino Mistik obeležuje že četrto obletnico, je podal nov predsednik Zveze društev kurentov Aleš Ivančič. "Brez naše rodne trte si tudi kurentovanja ne znamo predstavljati," je povedal in dodal: "Člani Zveze društev kurentov se bomo potrudili, da z vinom Mistik primerno obeležimo častitljivo šestdeseto obletnico. Želim, da okusi vina v vas preženejo misli na slabo in prinesejo v vaše življenje prebujanje pomladi in vsega novega, kar nam bo prineslo to leto."

"V času kurentovanja, z glavnino dogodkov od 15. do 25. februarja, je pomembno tudi da nekaj dobrega pojemo in nazdravimo z dobro kapljico vina," je v imenu organizatorja Kurentovanja povedala Tanja Srečkovič Bolšec, direktorica Zavoda za turizem Ptuj. "Celotno kurentovanje se navezuje na tradicijo, običaj, dediščino in prav to odraža tudi skupek sodelovanja kurentov in Ptujske kleti, ki imata osrednjo vlogo v našem mestu," je še dodala.

Kurentovo vino Mistik je tudi letos kreiral enolog Ptujske kleti Maksimilijan Kadivec in razložil: "Grozdje za vino Mistik letnik 2019 smo trgali na posestvu pod Vurberškim gradom, ki je v posestvu vinogradniške družine Soko. Obirali smo tri različne sorte, ki rastejo v tem vinogradu: sauvignon, rumeni muškat in beli pinot. Sorte so v vinu predstavljene v enakih razmerjih, torej tretjinah. Vino je bilo pridelano po klasični reduktivni tehnologiji s predčasnim zaustavljanjem fermentacije, kar je ohranilo nekaj nepovretega sladkorja, s katerim se živahno poigrava kislina. Vino je izrazito sadnega značaja, morda bolj kot Mistiki prejšnjih let. Prav to odraža tudi namen Mistika, da nam vsako leto pričara nekaj drugega, tako po tehnologij kot tudi po vinu."

“Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!“

Naročnik oglasnega sporočila je Zveza društev kurentov