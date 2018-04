Nedeljska akcija s Saharo

FILM

Sahara, 2005

V nedeljo, 29. aprila, ob 20.00 na Planet TV

Pustolovski film

Režija: Breck Eisner

Igrajo: Matthew McConaughey, Penélope Cruz, Steve Zahn, William H. Macy, Rainn Wilson

Zgodba:

Raziskovalec in bivši marinec Dirk Pitt ter njegov duhoviti pomočnik Al Giordino se podata na največjo dogodivščino v življenju, da bi poiskala pozabljeno bojno ladjo s skrivnim tovorom nekje v afriški puščavi. Na poti srečata čudovito in pametno znanstvenico Evo Rojas, ki jo lovi brezobzirni diktator. Eva verjame, da je skriti zaklad povezan z veliko večjo težavo, ki ogroža ves svet. Dirk, Al in Eva se morajo zanesti na svojo domiselnost in pogum, da bi jim uspelo preživeti v nevarni deželi in razkriti skrivnost.

