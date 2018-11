Luka spoznal, kako je, ko se te lotita kar dve #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka in Boris sta opazovala zapeljivi sosedi med igro badmintona in kaj kmalu ju je domišljija zapeljala v sanjski svet. Toda realnost je bila povsem drugačna in Luka je kmalu spoznal, kako je videti, če se te lotita kar dve jezni gospodični.