Matej in Tea vendarle zakopala bojno sekiro? #video

Po celem dnevu slabe volje, čudnega vzdušja in prizadetih izpovedi v spovednici se je Matej odločil, da mu Tea vendarle preveč pomeni, da bi jo izgubil zaradi prepiranja okrog tega, komu bo Maruša pomagala v lokalu. Stopil je do Tee in skušal zakopati bojno sekiro.

Tei je povedal, da ne more brati njenih misli in da tudi ne razume njenega sarkazma. Če torej želi delati z Marušo, ji bo odstopil Marušo in si sam poiskal nekoga drugega za pomoč. Med pogovorom ji je rekel še, da bi zanjo naredil vse, le jasno in glasno mu mora povedati, kaj si želi. In če torej hoče, da Maruša v prihodnjem tednu dela zanjo, bo poklical Marušo in ji rekel, naj pride pomagat Tei, ne njemu. Ker so vsi trije prijatelji, je, če dela za Teo, praktično enako, kot če bi delala zanj, je dodal.

