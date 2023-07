Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britansko javnost od preteklega petka pretresajo obtožbe na račun enega od voditeljev medijske hiše BBC, ki naj bi 17-letnici plačal več deset tisoč funtov za spolno eksplicitne slike. Generalni direktor BBC Tim Davie naj bi danes predstavil letno poročilo o poslovanju mreže, namesto tega pa so ga pričakala številna vprašanja o tem incidentu.

Obtožbe so se prvič pojavile v članku britanskega tabloida The Sun, objavljenem v petek, v katerem je mati domnevne žrtve navedla, da je ugleden voditelj medijske družbe BBC njeni mladoletni hčerki za pošiljanje eksplicitnih fotografij skupno plačal 35 tisoč funtov oziroma nekaj več kot 40 tisoč evrov.

The Sun je v članku navedel še, da se je komunikacija med neimenovanim voditeljem in najstnico začela pred tremi leti, ko je imela ta 17 let, dekle pa naj bi po navedbah svoje matere denar večinoma porabilo za kupovanje prepovedanih drog.

Odvetnik, ki zastopa danes 20-letno dekle, je sicer te trditve zavrnil in v pismu vodstvu BBC zapisal, da se med njegovo stranko in voditeljem medijske hiše BBC "ni dogajalo nič neprimernega ali nezakonitega", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kljub temu so z BBC v nedeljo sporočili, da je bil voditelj suspendiran, londonska policija pa je sporočila, da so se detektivi njenega posebnega kriminalističnega oddelka v ponedeljek zjutraj sestali s predstavniki BBC. Po navedbah policije se nadaljuje proces zbiranja informacij, preiskave pa za zdaj uradno niso odprli.

Iz BBC so medtem sporočili, da imajo uveljavljene postopke in protokole za obravnavo tovrstnih pritožb ter da zadeve obravnavajo z "izjemno resnostjo". Interno preiskavo, ki naj bi se začela pretekli teden, so sicer po navodilih policije začasno prekinili.

Davie naj bi medtem britanskim medijem danes predstavil letno poročilo o poslovanju BBC, namesto tega pa so ga pričakala številna vprašanja o incidentu. Dejal je, da osebno ni govoril z omenjenim voditeljem, na vprašanje, ali je voditelj dal odpoved, pa ni želel odgovoriti.

Primer je komentiral tudi britanski premier Rishi Sunak, ki je dejal, da gre za "šokantne in skrb vzbujajoče obtožbe" na račun voditelja BBC, čigar imena ne pozna. Dodal je, da vlada verjame, da bo preiskava dosledna in hitra. Britanska javnost se medtem sprašuje, ali se je vodstvo BBC ustrezno odzvalo na prvo pritožbo domnevne žrtve, ki naj bi z medijsko hišo navezala stik že sredi maja.