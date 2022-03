Počivalšek: Gibanje povežimo Slovenijo bo na volitvah v DZ doseglo dvomestni rezultat

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gibanje Povežimo Slovenijo bo na prihajajočih volitvah v DZ doseglo dvomestni rezultat, je v izjavi za STA ob robu volilne konvencije gibanja v Ljubljani napovedal predsednik stranke Konkretno Zdravko Počivalšek. V gibanju bodo po njegovih besedah skušali povezati razklani slovenski strani in Slovenijo popeljati v prihodnost.

Po Počivalškovih besedah so edina verodostojna anketa volitve v DZ, a je ob tem prepričan, da bo gibanje na prihajajočih aprilskih parlamentarnih volitvah doseglo dvomestni rezultat in bilo del prihodnje vlade.

Poudaril je, da se bodo po volitvah pogovarjali z vsemi strankami: "V novi vladi bomo sodelovali s tistimi, ki želijo pogled usmeriti naprej, na levo, desno in nazaj."

Kot je pojasnil, se gibanje na aprilske parlamentarne volitve odpravlja s šestimi ključnimi točkami.

Na prvem mestu je izpostavil pogoje za gospodarstvo, ki bo posledično omogočalo socialno državo in javni sektor, ki služi vsem državljanom. Zavzemali se bodo za zeleni in digitalni prehod. "Konec je obdobja, ko smo uvažali poceni energijo, izvažali pa smeti," je opomnil.

Po njegovih besedah je pomembna tudi debirokratizacija ter enakomeren in skladen razvoj vseh regij v Sloveniji. "Povsod želimo ustvariti pogoje, da bodo mladi dobili delovno mesto, solidno plačo in ustvarili pogoje za življenje," je dejal. Želijo si tudi nove demografske politike, ki bo prispevala k "rasti števila Slovencev".

Marjan Podobnik

Vodja volilnega štaba gibanja in predsednik SLS Marjan Podobnik je v svojem nagovoru spomnil na današnji svetovni pokal v smučarskih skokih v Planici. "V teh dneh slovenske zastave vihrajo v Planici. Potem pa postavimo zastave na svoje mesto in potegnemo iz arzenala celo serijo medsebojnih obtoževanj," je poudaril in pozval vse, ki nasprotujejo razklanosti Slovenije, naj na volitvah volijo gibanje Povežimo Slovenijo.

Na smučarske skoke se je navezal tudi podpredsednik stranke Konkretno in predsednik DS Alojz Kovšca. Kot je ponazoril, ima gibanje "močne kandidate za šampione v vseh disciplinah".

Gibanje Povežimo Slovenijo sicer sestavljajo stranke SLS, Konkretno, Zeleni Slovenije, NLS in Novi socialdemokrati.

Med kandidati za prihajajoče volitve v DZ so tudi štirje od petih predstavnikov omenjenih strank - Zdravko Počivalšek (Konkretno), Andrej Čuš (Zeleni Slovenije), Franc Kangler (NLS) in Andrej Magajna (Nova socialdemokracija) ter koordinatorica gibanja Nada Pavšer.