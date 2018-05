Največjo podporo uživa SDS, sledita LMŠ in SD

Foto: STA

SD po podpori sledijo Levica, ki bi jo volilo 6,5 odstotka vprašanih, NSi, ki bi jo volilo 5,4 odstotka vprašanih, SMC s 4,9-odstotno podporo in DeSUS, ki bi jo volilo 3,8 odstotka vprašanih. Lista stranke Andrej Čuš in Zeleni Slovenije bi prejela 2,8 odstotka glasov, prav tako lista Združene levice in Sloge.

SNS in Stranko Alenke Bratušek bi volilo po 2,3 odstotka vprašanih, listo Kangler & Primc - Združena desnica pa dva odstotka. Ostale stranke in liste beležijo manj kot dvoodstotno podporo. Sicer 8,4 odstotkov vprašanih ne bi volilo nobene stranke, brez odgovora pa je bilo 12,1 odstotka vprašanih.

Na agenciji Valicon, ki opravlja anketo Politikon, ugotavljajo, da za vstop v parlament ni treba skrbeti še Levici, NSi in SMC, medtem ko se blizu roba za vstop gibljejo DeSUS, Lista stranke Andrej Čuš in Zeleni Slovenije ter lista Združene levice in Sloge. Zelo blizu sta tudi SNS in Stranka Alenke Bratušek.

Raziskavo so izvedli v okviru spletnega panela Jazvem.si 8. in 9. maja na vzorcu 1024 oseb.