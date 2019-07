Združeni narodi pozivajo EU k obnovitvi reševalnih misij v Sredozemskem morju

Združeni narodi so pozvali evropske vlade, naj se zavedajo odgovornosti in obnovijo reševalne operacije migrantov v Sredozemskem morju ter jih prenehajo vračati v Libijo. Opozorili so tudi na pomembno vlogo reševalnih ladij nevladnih organizacij in da jih ne bi smeli kaznovati, ker na morju rešujejo življenja.

"V preteklosti so ladje evropskih držav v iskalnih in reševalnih akcijah rešile na tisoče življenj," sta v skupni izjavi sporočila vodji Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) in Mednarodne organizacije za migracije (IOM) Filippo Grandi in Antonio Vitorino. "Morali bi obnoviti to pomembno delo," sta pozvala.

Humanitarne organizacije imajo pomembno vlogo v Sredozemskem morju

Opozorila sta, da reševalne ladje nevladnih humanitarnih organizacij "igrajo pomembno vlogo v Sredozemskem morju in se jih ne sme kaznovati, ker na morju rešujejo življenja", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

EU je spomladi sicer podaljšala operacijo za boj proti tihotapcem z migranti v Sredozemskem morju, imenovano Sophia, vendar pa območja ne nadzira več z ladjami, temveč z okrepljenim nadzorom iz zraka in v sodelovanju z Libijo. Članice unije pa se prepirajo predvsem o načinu porazdelitve rešenih migrantov med državami.

Po podatkih IOM je v Sredozemskem morju od januarja do 12. julija letos življenje izgubilo 682 migrantov, od tega 426 na poti iz Libije proti Evropi. To je sicer manj kot v enakem obdobju lani, ko je življenje na poti čez morje izgubilo 1425 migrantov.

Grandi in Vitorino sta izpostavila tudi, da se rešenih migrantov v Sredozemskem morju ne bi smelo vračati v Libijo, saj to ni varna država.

V Libiji, kjer humanitarne organizacije opozarjajo na porazne razmere v sprejemnih centrih, se nadaljujejo spopadi med mednarodno priznano vlado in uporniškimi silami generala Halife Haftarja. Prejšnji teden je bilo v letalskem napadu na migrantski center v predmestju libijske prestolnice Tripoli ubitih več kot 50 migrantov.