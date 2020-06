Zaradi paničnega kupovanja toaletnega papirja uvedli kvote

Številne Avstralce ob najnovejšem ponovnem izbruhu novega koronavirusa v Melbournu očitno grabi panika in so se odločili obnoviti domače zaloge toaletnih potrebščin in hrane, poroča STA.

Iz dveh največjih verig supermarketov v Avstraliji, Woolworths in Coles, so danes sporočili, da po vsej državi znova uvajajo kvote na nakup toaletnega papirja in papirnatih brisač. S tem želijo preprečiti morebitno panično nakupovanje ta konec tedna, kakršnemu so bili priča marca letos ob začetku prvega vala epidemije novega koronavirusa.

V zvezni državi Viktorija, katere glavno mesto je Melbourne, ki je sicer drugo največje avstralsko mesto, so tovrstne omejitve v supermarketih uvedli že pred dnevi, zdaj pa so se jih odločili razširiti na celotno Avstralijo, saj se strah pred drugim valom očitno širi, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

"Ustavite se, to je smešno," je medtem sodržavljanom danes sporočil avstralski premier Scott Morrison. Kot je zatrdil, nov izbruh virusa v Melbournu ne predstavlja grožnje do zdaj uspešni zajezitvi epidemije novega koronavirusa v državi, navaja STA.

Avstralci na nov val pripravljeni

Premierjev glavni svetovalec za zdravje Brendan Murphy je dejal, da bodo najverjetneje po vsej državi priča več izbruhom, podobnim temu v Melbournu, a da "smo nanje pripravljeni, se odzivamo in smo zelo zadovoljni s tem, kako se zadeve odvijajo".

Po uradnih podatkih so sicer v Melbournu v zadnjih 24 urah potrdili 30 novih okužb z novim koronavirusom. Gre za že deseti zaporedni dan, ko iz tega mesta in zvezne države Viktorija poročajo o dvomestnem številu novih okužb, poroča AFP. Drugod v Avstraliji medtem že več tednov ne beležijo novih okužb ali pa je njihovo število zelo nizko.

Množično testiranje za zajezitev epidemije

Zdravstveni delavci v Viktoriji so sicer v desetih predmestjih Melbourna, kjer beležijo največ novih primerov, zdaj začeli izvajati množično testiranje na novi koronavirus, pri čemer naj bi jim ta konec tedna pomagalo tudi kakih 200 vojakov.

Čeprav je število novih primerov v Melbournu v primerjavi s preostalim svetom še vedno relativno nizko, se med Avstralci očitno že širi strah pred morebitnim drugim valom, medtem ko oblasti po večini države nadaljujejo odpravo ali vsaj omilitev omejitev, uvedenih z namenom zajezitve epidemije.

V Avstraliji s 25 milijoni prebivalcev so sicer do zdaj zabeležili okoli 7500 okužb z novim koronavirusom in 104 smrti, še navaja STA.