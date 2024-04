Pred nami je topel dan in tudi konec tedna bo za ta čas sončno in precej toplo, posebej v nedeljo, ko lahko pričakujemo med 25 in 30 stopinjami Celzija. "Za mesec april so značilne občasne izrazite vremenske spremembe, še posebej nihanja temperature," pojasnjujejo na agenciji za okolje.

Danes bo pretežno jasno, v hribovitem svetu bo čez dan nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem do 27 stopinj Celzija.

V soboto bo sončno, v hribovitem svetu bo čez dan nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti, zjutraj bo od 5 do 10, na Primorskem okoli 12, čez dan od 24 do 28 stopinj Celzija.

V soboto bo sončno. Foto: Shutterstock

Aprilska spremenljivost

Iz agencije za okolje sporočajo, da so za april značilne občasne izrazite vremenske spremembe, še posebej nihanja temperature.

"Kadar nad širšim območjem Alp prevladujejo južni ali jugozahodni zračni tokovi, doteka tudi k nam zelo topel subtropski zrak. Tako v tednu med 8. in 15. aprilom pri nas vztraja nadpovprečno toplo vreme – srednja tedenska temperatura bo najverjetneje kar okoli 6 stopinj Celzija nad dolgoletnim povprečjem," so objavili na profilu na Facebooku.

Najtopleje v nedeljo, potem ohladitev in lahko tudi sneg

Najtopleje bo predvidoma v nedeljo, ko bo popoldanska temperatura po Sloveniji – podobno kot preteklo nedeljo – kar med 25 in 30 stopinjami Celzija.

Hladna fronta s padavinami in ohladitvijo nas bo dosegla predvidoma v torek, v noči na sredo se bo meja sneženja lahko spustila do okoli 800 metrov nad morjem.

Od srede bo velik del Evrope pod vplivom hladnega polarnega zraka, ki bo od severa prodrl vse do območja Alp, so še pojasnili pri agenciji: "Zato pričakujemo, da bo srednja tedenska temperatura v obdobju med 15. aprilom in 22. aprilom pri nas okoli 2 stopinj Celzija pod dolgoletnim povprečjem, bo pa odstopanje večje v drugi polovici tedna."

"Dovolj je ena sama jasna in mirna noč, da temperatura v notranjosti Slovenije ponoči pade pod ničlo. To pa bi ob letošnjem zgodnjem razvoju rastlin lahko povzročilo pozebo," so med drugim še opozorili.

Lepo vreme bo na ceste izvabilo številne motoriste in kolesarje

Ker je pred nami lep konec tedna, so policisti opozorili tudi na previdnost v prometu, posebej motoriste in kolesarje. Motoristi naj bodo izjemno previdni, hitrost svoje vožnje naj prilagodijo svojemu znanju in razmeram na cesti.

"To je ključnega pomena spomladi, na začetku motoristične sezone, ko je asfaltna površina še vedno hladna in ne omogoča optimalne oprijemljivosti pnevmatik. Tudi sicer je zaradi zime na cesti še veliko udarnih jam in peska od posipa. Eden bistvenih elementov varnosti je zavedanje, da sposobnosti motorista za vožnjo v začetku sezone še niso optimalne in na enaki ravni kot po določenem številu prevoženih kilometrov, ko motorist pridobi prepotreben občutek za vožnjo. Na varnost motoristov pa vplivajo tudi vozniki drugih motornih vozil, ki morajo biti še posebej pozorni, da motoristov ne spregledajo in jim ne odvzamejo prednosti," je ob tem pojasnil Tomaž Tomaževic s Policijske uprave Ljubljana.

Nujna je tudi ustrezna priprava motornega kolesa, od pnevmatik, čelade, zaščitnih oblačil, luči, zavornega in krmilnega mehanizma. Na fotografiji Mirna Peč ob vsakoletnem blagoslovu motoristov. Foto: STA

Vozniki koles so v najhujših prometnih nesrečah v več kot polovici primerov povzročitelji nesreče. Kolesarji najpogosteje povzročijo prometne nesreče zaradi nepravilne strani in smeri vožnje, kar je pogosto povezano tudi z vožnjo pod vplivom alkohola, vožnje pod vplivom alkohola, neupoštevanja pravil o prednosti, pogosto hitrosti ne prilagodijo stanju in lastnostim ceste, še posebej na posameznih odsekih cest z večjim naklonom.

Kolesarji so lahko tudi žrtve drugih udeležencev v cestnem prometu, največkrat prehitrih voznikov in tistih, ki vozijo pod vplivom alkohola.