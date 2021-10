WHO: Imamo učinkovitejša orodja, kot je zapiranje šol

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Namesto zapiranja izobraževalnih ustanov v tem šolskem letu WHO priporoča širok nabor ukrepov za zajezitev širjenja virusa.

Foto: STA

Regionalni urad Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo je v danes objavljeni izjavi kljub naraščanju števila okužb z novim koronavirusom odsvetoval ponovno zaprtje šol. "Prekinitev izobraževanja otrok bi morala biti zadnja možnost," so sporočili.

"Lansko obsežno zaprtje šol, ki je močno vplivalo na izobraževanje milijonov otrok in mladostnikov, je naredilo več škode kot koristi, zlasti za duševno zdravje in socialno vključenost otrok," je opozoril Hans Kluge, regionalni direktor WHO za Evropo. "Ne smemo ponoviti istih napak," je pozval.

Namesto zaprtja širok nabor ukrepov za zajezitev epidemije

Namesto zapiranja izobraževalnih ustanov v tem šolskem letu WHO priporoča širok nabor ukrepov za zajezitev širjenja virusa, kot so fizična distanca, pogosto umivanje rok, nošenje mask, pogosto testiranje in ustrezno prezračevanje v učilnicah.

Za zmanjšanje vpliva covid-19 v prihodnjih mesecih je ključnega pomena, da odločitve tako vlad kot javnosti temeljijo na podatkih in dokazih. "Znanost mora prevladati nad politiko, dolgoročni interesi otrok pa morajo ostati prednostna naloga - zlasti zdaj, ko številne države opažajo porast okužb. Imamo učinkovitejša orodja, kot je zapiranje šol," je dodal Kluge.

V zadnjem tednu je več kot polovica od 53 držav v evropski regiji WHO poročala o znatnem povečanju okužb z virusom sars-cov-2 v vseh starostnih skupinah. Število novih primerov okužbe v Evropi se je povečalo za 18 odstotkov, so še sporočili.