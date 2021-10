Pouk po modelu B tudi po počitnicah, testi za samotestiranje v lekarnah že v petek

Vlada je na današnji dopisni seji z dopolnitvijo Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT lekarnam omogočila, da lahko že jutri začnejo izdajanje testov za samotestiranje za vse učence, dijake in študente. Sprejela je tudi odgovor na zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti nekaterih pravnih aktov.

Vlada je sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 in s tem omogočila več časa za prevzem dodatnih testov za samotestiranje in organizacijo dodatnih testiranj s testi HAG pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti.

Vlada je z dopolnitvijo odloka lekarnam omogočila, da izdajanje testov za samotestiranje za vse učence, dijake in študente lahko začnejo že jutri, 29. oktobra 2021.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Pouk po modelu B tudi po počitnicah

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo sestanek z rektorji, predstavniki študentov in sindikatov, na katerem so se seznanili z dodatnimi epidemiološkimi ukrepi na področju izobraževanja, ki stopajo v veljavo 1. novembra. Izobraževalni proces v šolah bo sicer tudi po jesenskih počitnicah potekal po modelu B, so sporočili.

Ministrstvo je sestanek pripravilo v sodelovanju z ministrstvom za zdravje in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec pa je ob tem vse udeležene na sestanku pozvala k dodatnemu naporu, da zaščitijo najbolj ranljive v naši družbi in hkrati omogočijo varno študijsko okolje, so v sporočilu za javnost navedli na ministrstvu. Foto: Ana Kovač

Zaradi zaostrovanja epidemiološkega stanja je vlada namreč sprejela dodatne ukrepe, ki bodo na področju izobraževanja v veljavo stopili s 1. novembrom. V skladu z dopolnjenim odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusoma se bodo tako zaposleni morali testirati na 48 ur. Dodatno se s prihodnjim tednom uvaja tudi samotestiranje za vse učence osnovne šole, dijake in študente, ti bodo upravičeni do 10 testov za samotestiranje na mesec.

Prav tako za področje izobraževanja ni več izjem pri uporabi zaščitnih mask za osebe, ki izpolnjujejo pogoj PC (preboleli, cepljeni) in so v stiku z osebami, ki prav tako izpolnjujejo ta pogoj. Fakultetam so ob tem na resornem ministrstvu priporočili tudi dosledno izpolnjevanje pogoja PCT in vodenje evidence prisotnosti.

Kmalu zaprtje države?

Po poročanju Radia Slovenija pa naj bi se zaradi vse slabših epidemioloških razmer Sloveniji kmalu obetalo 14-dnevno popolno zaprtje države. Da vlada razmišlja o zaprtju, naj bi bilo mogoče razumeti iz pogovora državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje Franca Vindišarja s predstavniki univerz, študentov in sindikatov. Predsednik visokošolskega sindikata Gorazd Kovačič je po srečanju dejal, da je mogoče razumeti, da bo vlada, če se ne bo zgodil kakšen čudež, okoli 10. ali 15. novembra prisiljena v popolno zaprtje države, je še poročal Radio Slovenija. Na ministrstvu za zdravje so za STA te navedbe zanikali.

Očitke o ustavnosti in zakonitosti na vladi zavrnili

Na vladi so danes sprejeli tudi odgovor na zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti naslednjih pravnih aktov:

odloka o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 126/21),

2. člena, prvega in drugega odstavka 5. člena, 6. člena, prvega in drugega odstavka 7. člena ter tretjega in sedmega odstavka 8. člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21 in 152/21),

prvega stavka drugega odstavka 3. člena Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21, 132/21, 135/21, 140/21, 146/21 in 149/21).

"Vlada v odgovoru zavrača očitke predlagatelja in zaključuje, da so zatrjevane neskladnosti z Ustavo Republike Slovenije neutemeljene in da je ravnala v skladu z načelom pravne države, na podlagi nujnih razlogov in po načelu sorazmernosti uvedenega ukrepa," so zapisali v sporočilu.

Vlada v odgovoru ugotavlja, da je ravnala v skladu z zakonodajo s področja nalezljivih bolezni, varstva osebnih podatkov in tudi z Ustavo RS, pri tem pa je na zakonit in ustavnopravno dopustni način zasledovala in uresničevala ustavnopravni cilj varovanja javnega zdravja v skladu z 51. členom Ustave RS. Vlada ustavnemu sodišču predlaga, naj ob upoštevanju navedenega primarno zahtevo zaradi neizkazovanja aktivne legitimacije zavrže, podrejeno pa ugotovi, da so izpodbijani odloki v skladu z zakonom in z Ustavo Republike Slovenije.