Velika Britanija zdrsnila v recesijo

"To je najgloblja recesija do zdaj," so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisali v statističnem uradu, poroča STA.

Ob ukrepih za zajezitev širjenja novega koronavirusa so največje četrtletne padce doslej doživele storitve, proizvodnja in gradbeništvo, dejavnosti, ki so jih omejevalni ukrepi najbolj prizadeli. Prav tako je upadla zasebna potrošnja in tudi državne investicije, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

So se pa junija, ob sproščanju ukrepov, začeli kazati znaki izboljšanja, ugotavlja statistični urad. "Gospodarstvo je junija po ponovnem odprtju trgovin, povečanju proizvodnje v tovarnah in krepitvi gradnje hiš začelo okrevati," je po navedbah dpa dejal Jonathan Athow s statističnega urada, poroča STA.