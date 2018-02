V Vzhodni Guti ubitih 229 ljudi, od tega 58 otrok

Foto: Reuters

"Čemur je bila ta teden priča Vzhodna Guta, je najhuje od januarja 2015," je povedal vodja observatorija Rami Abdel Rahman, kot poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V zadnjih dneh je bilo namreč tam ubitih 229 ljudi, vključno z 58 otroki. Številne smrtne žrtve so zahtevali letalski napadi. Še okoli 1.700 ljudi pa je bilo po podatkih aktivistov na območju ranjenih, kar je močno obremenilo tamkajšnje zdravniške službe, ki so pod pritiskom že zaradi obleganja območja režimskih sil. Aktivisti sicer že več mesecev zaradi obleganja opozarjajo tudi na pomanjkanje zdravil in drugih osnovnih dobrin.

"Vsako ulico, vsako sosesko v Vzhodni Guti so napadli"

"Vsako ulico, vsako sosesko v Vzhodni Guti so napadli," je povedal eden od aktivistov na območju, še navaja dpa.

Videoposnetki prikazujejo stanovanjske zgradbe, porušene v letalskih napadih. Aktivistične skupine so objavile tudi fotografije otrok brez okončin, prekrite s prahom in ruševinami.

Napadi na Vzhodno Guto in provinco Idlib, ki je prav tako v rokah upornikov, so se okrepili, potem ko je bilo na območju Idliba sestreljeno rusko vojaško letalo, pri tem pa je umrl pilot. Odgovornost so prevzeli džihadisti, observatorij pa je poročal, da so letalo sestrelili uporniki.