Srednjo Evropo še vedno pestijo močno deževje in poplave, ki so v teh dneh prizadele več držav. V Spodnji Avstriji in v Bratislavi so razglasili izredne razmere, na Poljskem je umrla ena oseba, evakuirali so več tisoč ljudi. Najmanj štirje so pogrešani na Češkem, tudi oblasti v Budimpešti so izdale opozorilo pred poplavami. V Romuniji je zaradi obširnih poplav (prikazano v zgornjem videoposnetku), ki jih je povzročilo močno deževje v srednji Evropi, umrlo najmanj pet ljudi, pod vodo pa so se znašli obsežni deli države.

Izredne razmere v Avstriji, bojijo se obsežnih poplav

Avstrijska zvezna dežela Spodnja Avstrija, ki obkroža prestolnico Dunaj, je zaradi naraščajočih gladin več rek in drugih posledic obilnih padavin razglašena za območje naravne katastrofe, kar oblastem omogoča hitrejšo uvedbo dodatnih ukrepov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Priprave gasilcev na morebitne obsežne poplave v Avstriji. Foto: Reuters

Namestnik guvernerja Spodnje Avstrije Stephan Pernkopf je v izjavi za avstrijsko tiskovno agencijo APA posvaril pred obsežnimi poplavami in dejal, da bi lahko na nekaterih mestih prišlo do zemeljskih plazov. Poplavljene so tudi številne ceste.

V več krajih severno od Dunaja so ponoči posredovali gasilci, prebivalce, ki živijo v bližini rek, so pozvali k evakuaciji. Razmere so še posebej nevarne na območjih rek Kamp in Krems, ki se izlivata v Donavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Katastrofa izrednih razsežnosti"

V Romuniji je že v soboto zaradi poplav, ki jih je povzročilo močno deževje v srednji Evropi, umrlo najmanj pet ljudi. Pripadniki reševalnih služb so jih našli na območju jugovzhodne regije Galati, ki so jo poplave tudi najbolj prizadele, poročajo tuje tiskovne agencije.

Posledice poplav v Romuniji:

Reševalci so na 19 območjih v vzhodnem delu države iz njihovih domov rešili več deset ljudi.

V vasi Slobozia Conachi v regiji Galati je bilo v soboto poplavljenih 700 hiš, po besedah tamkajšnjega župana Emila Dragomirja pa gre za "katastrofo izrednih razsežnosti". "Pred 11 leti smo že imeli poplave, a ni bilo tako hudo," je dodal.

Žrtve so večinoma starejši ljudje, med njimi tudi dve ženski, stari 96 in 86 let, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Gladina vode je v prizadetih vaseh dosegla do 1,7 metra, ljudje pa so plezali na strehe, da bi se izognili poplavam

Na Poljskem smrtna žrtev in na tisoče evakuacij

Evakuacije potekajo tudi na Poljskem, kjer so poplave terjale tudi eno smrtno žrtev zaradi utopitve. Evakuirali so nekaj tisoč prebivalcev več mest in vasi blizu poljsko-češke meje, oblasti svarijo pred nevarnostjo hudih poplav. Na jugozahodu Češke je popustil jez, vendar so okoliške prebivalce pravočasno opozorili.

Poplave na Češkem:

Tudi v Budimpešti se pripravljajo na naraščanje Donave, poroča madžarska tiskovna agencija MTI. Tamkajšnje oblasti so od ponedeljka dalje na vseh protipoplavno zaščitenih odsekih Donave v madžarski prestolnici razglasil tretjo stopnjo poplavne ogroženosti. Poplave pričakujejo zlasti v torek.

Padavine in poplave, ki jih je prineslo neurje Boris, tako še naprej pestijo Srednjo Evropo. Izredne razmere so razglasili tudi v Bratislavi, na Češkem so mobilizirali skoraj 100.000 gasilcev. Vreme je prizadelo tudi Romunijo, kjer so v soboto umrli najmanj štirje ljudje. Na jugozahodu Poljske je od petka zjutraj je padlo več dežja kot med t. i. tisočletnimi poplavami leta 1997. Meteorologi opozarjajo, da bi se lahko razmere še poslabšale, saj se bo močno deževje nadaljevalo.