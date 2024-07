V zaporu Ernesto Mari v Trstu je sinoči prišlo do upora zapornikov, v katerem je bilo skupno poškodovanih osem ljudi. Zaporniki so protestirali zaradi prenatrpanosti objekta in slabih razmer za bivanje, ki jih je še poslabšal vročinski val. Na koncu so zaporniki sprejeli mediacijo, razmere so se do jutra umirile.

Med uporom zapornikov v zaporu Ernesto Mari v Trstu je bilo sinoči ranjenih osem ljudi. Dva sta hospitalizirana na oddelku nujne medicinske pomoči, trije so še vedno na urgenci, tri pa so že odpustili. Nikogaršnje življenje ni ogroženo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

V uporu sodelovalo več kot sto zapornikov

V uporu je sodelovalo več kot sto zapornikov od skupno 260, čeprav naj bi objekt sicer sprejel največ 150 ljudi. Zaporniki so sežigali rjuhe in jih metali skozi okna – protestirali so zaradi prenatrpanosti zapora, zaradi česar so bile razmere za bivanje v ustanovi zelo težke, dodatno pa jih je poslabšal vročinski val.

Zaporniki so sicer na koncu sprejeli mediacijo, vso noč pa so pred poslopjem dežurali gasilci in reševalci.

Težave s prenatrpanostjo niso novost

Težave s prenatrpanostjo zapora v Trstu sicer niso novost. Italijanska dežela Furlanija-Julijska krajina je na nacionalni lestvici prezasedenosti zavodov za prestajanje kazni tik pod vrhom, za Apulijo in Lombardijo.

Na slabe razmere v zaporih po vsej državi je danes po uporu opozoril generalni sekretar italijanskega sindikata pravosodne policije Aldo Di Giacomo, ki je pristojno ministrstvo in celotno vlado pozval, naj prevzamejo odgovornost in poiščejo rešitve.