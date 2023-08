Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek bosta na nebu vidna tudi Merkur in Mars, je sporočila ameriška vesoljska agencija Nasa.

V torek bosta na nebu vidna tudi Merkur in Mars, je sporočila ameriška vesoljska agencija Nasa. Foto: STA

Letošnji avgust bo poseben čas za ljubitelje astronomije, saj bo postregel z redkim pojavom dveh superlun. Prva se bo na nebu pojavila že v torek, druga, modra superluna, pa 31. avgusta. Nazadnje sta se v istem mesecu pojavili dve superluni pred petimi leti, naslednjič pa se bo to ponovilo šele leta 2037.

Z modro luno se označuje druga polna luna v istem koledarskem mesecu in se običajno pojavlja na vsaki dve leti in osem mesecev, poročajo tuji mediji. Superluna medtem nastane, ko je Luna v svoji orbiti najbliže Zemlji, zaradi česar je videti za 14 odstotkov večja in 30 odstotkov svetlejša.

V tej točki med kroženjem okoli Zemlje je Luna oddaljena okoli 357.000 kilometrov. V najbolj oddaljeni točki orbite je Luna od Zemlje oddaljena slabih 406.000 kilometrov.

Vreme vam lahko prekriža načrte

Poletne noči brez oblakov bi na severni polobli lahko ponudile najboljše možne pogoje za spremljanje tega redkega astronomskega pojava.

Opazovalci v Sloveniji bodo sicer bržkone na priložnost morali počakati do konca meseca, saj so za torek zvečer napovedane nevihte po celi državi.

Kot so za britanski Sky News dejali iz muzeja v Greenwichu, je superluna odlična priložnost, da z manjšim teleskopom ali celo daljnogledom detajlno opazujemo lunino površino. Luna bo na pogled posebej velika tik ob njenem vzhodu oz. tik pred njenim zahodom.

V torek bosta na nebu vidna tudi Merkur in Mars, je sporočila ameriška vesoljska agencija Nasa.