V Tokiu moški z avtomobilom zapeljal v množico in ranil več ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

21-letni Kazuhiro Kusakabe je, kot je dejal sam, z "namenom ubijati" 10 minut čez polnoč zapeljal v množico na ulici Takeshita v četrti Harajuku, je sporočila policija. Ulica je bila sicer zaradi silvestrovanja zaprta za promet, poročajo tuje tiskovne agencije.

Policiji je povedal, da se je pripeljal iz Osake na zahodu države. V njegovem avtomobilu so našli zaboj s kerozinom, s katerim je po lastnih navedbah nameraval zažgati avtomobil.

Trdi, da gre za teroristično dejanje

Kusakabe je s kraja dogodka pobegnil, a ga je policija prijela približno pol ure za tem. Povedal je, da je izvedel teroristično dejanje "kot odgovor na smrtno kazen", pri čemer podrobnosti niso znane.

Zadel je devet ljudi, od tega je bil študent huje ranjen. Prepeljali so ga v bolnišnico, kjer so ga morali operirati, so povedali na policiji.

Ulica Takeshita, na kateri so številne trgovine, velja za zbirališče mladih in središče japonske mode. To vsak dan privabi več deset tisoč turistov iz vsega sveta.