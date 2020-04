V strelskem pohodu ubil najmanj 13 ljudi

Uvodoma je policija poročala, da so strelca Gabriela Wortmana aretirali na bencinski postaji v predmestju Halifaxa, kmalu zatem pa je prišlo poročilo, da je Wortman mrtev, brez dodatnih pojasnil. Strelec naj bi med izvajanjem svojega zločina nosil policijsko uniformo, prav tako naj bi si predelal avtomobil, da je spominjal na vozilo kraljevske kanadske konjeniške policije, poroča STA.

"To je eno najbolj nesmiselnih zločinskih dejanj v zgodovini naše province," je sporočil premier Nove Škotske Stephen McNeil.

Foto: Reuters Tiskovni predstavnik konjeniške policije Daniel Brien je potrdil, da je bilo ubitih 13 ljudi in tudi strelec. Med mrtvimi je tudi mati dveh otrok Heidi Stevenson, ki je bila 23 let zaposlena pri policiji. Še en policist je bil ranjen, navaja STA.

"V takih trenutkih stopimo skupaj in se podpiramo. Skupaj bomo žalovali z družinami žrtev in jim pomagali skozi hude čase," je sporočil kanadski premier Justin Trudeau.

Policija našla kup trupel na domu

Informacije o strelskem pokolu so bile uvodoma zmedene. Policija, ki misli, da je bil strelec sam, je našla kup trupel na domu v mestecu Portapique. Uvodoma niso imeli nobenih informacij, da bi bil napad kako povezan s pandemijo koronavirusa.

Po uvodnih podatkih kaže, da je strelec začel pohod v Portapiqueju, nato pa šel naprej. Pri bencinski postaji naj bi ga spravili v kot in prišlo je do obstreljevanja. Policija naj bi že v soboto zvečer dobila klic o osebi s strelnim orožjem in začela preiskavo, ki se je spremenila v lov na strelca, poroča STA.

Množični strelski pokoli so postali že nekaj običajnega bolj južno v ZDA, vendar pa so redki v Kanadi, kjer so prav tako bolj liberalni glede pravice do orožja v primerjavi z Evropo.

Zadnji velik pokol se je v Kanadi zgodil leta 1989, ko je strelec v Montrealu pobil 14 ljudi. Kanada je potem malce zaostrila orožarsko zakonodajo. Ljudje imajo pravico do orožja, vendar ga morajo registrirati, tako kot avtomobil, še navaja STA.