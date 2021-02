V Španiji se nadaljujejo protesti po aretaciji raperja

V številnih španskih mestih so tudi v soboto zvečer potekali protesti v podporo zaprtemu raperju Pablu Haselu. Več tisoč večinoma mladih protestnikov se je zbralo v Barceloni, Madridu, Palmi de Mallorci, Pamploni in številnih katalonskih mestih, tudi v Lleidi, raperjevem domačem kraju. Ponekod je ob protestih izbruhnilo nasilje.

Po podatkih lokalnih oblasti je bilo samo v Kataloniji aretiranih 11 ljudi. V središču Barcelone se je po ocenah policije zbralo najmanj 6000 protestnikov, kar je največ od začetka protestov pred petimi dnevi, poroča STA.

Foto: Reuters

Protestniki so znova postavljali barikade iz smetnjakov in jih zažigali. Na mondeni aveniji Passeig de Gracia so razbijali izložbe in plenili po trgovinah. Policiste so obmetavali s kamni, steklenicami, pasjimi bombicami in jajci.

Foto: Reuters

Policija je razmere poskušala umiriti z uporabo gumijevk in vodnega topa. Po poročanju časnik El Periodico so policisti na protestnike znova streljali z gumijastimi naboji. V torek je mladi protestnik, ki ga je zadel gumijasti naboj, izgubil oko, poroča STA.

Foto: Reuters

Protesti so se začeli v torek zvečer v Kataloniji nekaj ur po tistem, ko je moral katalonski glasbenik Pablo Hasel v zapor, ker je na Twitterju žalil policijo in monarhijo. 32-letnik je bil obsojen na devet mesecev zapora.