V potresu na jugovzhodu Francije poškodovane štiri osebe

#Update: Video footage captured the moment the 5.4 Magnitude of a #Earthquake shook the region of #Drôme and #Ardèche, #France. Causing multiple buildings to be evacuated and 4 people to be injured whom one in critical condition. pic.twitter.com/9l3pN5bljS — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 11 November 2019

Ena oseba je bila huje poškodovana, ko se je zrušil gradbeni oder v Montelimarju, trije ljudje pa so bili lažje poškodovani v sosednjem departmaju Ardeche. Potres so čutili v Lyonu, Montpellierju, Saint-Etiennu, Grenoblu, Avignonu in Marseillu, Francijo pa je stresel malo pred poldnevom. Po poročanju francoskih medijev je potresni sunek trajal približno deset sekund.

Oblasti so v nekaterih delih območja, ki ga je stresel potres, prebivalce pozvale, naj zapustijo stavbe in ostanejo na prostem. O škodi poročajo iz mesta Le Teil v departmaju Ardeche, kjer je poškodovanih najmanj 200 hiš, med drugim po navedbah tamkajšnjega župana Olivierja Peverellija grozi, da se bosta zrušila zvonika dveh cerkva.

Ljudi so evakuirali na varno, na spletni strani poroča televizija Franceinfo. Po oceni Mustaphe Meghraouija z geofizičnega inštituta IPGP je bil to nenavadno močan potres za to območje in bi lahko sledil popotresni sunek z magnitudo do 4,5.