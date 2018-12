V napadu na vladna poslopja v Kabulu več deset mrtvih

V napadu je bilo ubitih 30 ljudi, od tega 26 civilistov, policist in trije napadalci, je sporočil tiskovni predstavnik afganistanskega notranjega ministrstva Nasrat Rahimi. Poškodovanih je 16 civilistov in policist, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Varnostne sile so po navedbah ministrstva rešile 310 ljudi, ki so bili ujeti v napadenih stavbah.

Oblasti so zaprle območje, na tamkajšnjih ulicah pa je videti policijo in pripadnike posebnih enot.

Napadalci so pred poslopjem, kjer imata prostore ministrstvi za javna dela ter za delo, socialne zadeve, mučenike in invalide, najprej razstrelili avtomobil bombo. Nato so začeli streljati, vdrli v zgradbo in začeli zajemati talce. Obstreljevali so tudi bližnjo stavbo, kjer so prostori afganistanske obveščevalne službe NDS.

V Kabulu so od januarja zabeležili 22 napadov, v katerih je umrlo 540 ljudi, več kot tisoč jih je bilo ranjenih.