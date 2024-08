V spodnji objavi je videoposnetek s kraja tragedije.

🇬🇧 Another day, another "knife attack" in London. Leicester Square.



Attacker: Zero descriptions released

Victims: A girI (11) and a woman (34)



At least it wasn't a hateful meme! pic.twitter.com/IEkUv2IpxH — End Wokeness (@EndWokeness) August 12, 2024

"Policisti so na trgu Leicester, kjer je prišlo do napada z nožem. Prijeli so moškega, ki je v priporu," je sporočila londonska policija. Pojasnila je, da so žensko in deklico prepeljali v bolnišnico.

Ni jasno, kako hudo sta žrtvi ranjeni, prav tako pa policija ni posredovala podrobnosti o napadalcu.

Število napadov z nožem se je v zadnjih letih na Otoku močno povečalo

Število napadov z nožem in drugim hladnim orožjem se je v zadnjih letih na Otoku močno povečalo. Konec julija je 17-letni napadalec na plesni delavnici na temo Taylor Swift v obmorskem mestu Southport zabodel več kot deset ljudi, med njimi več otrok, od katerih so trije kasneje umrli.

Po napadu so v Angliji izbruhnili nasilni izgredi, med katerimi je bilo aretiranih na stotine ljudi. Povod za izgrede naj bi bile sicer dezinformacije na družbenih omrežjih, da je napadalec islamist. Vlada je medtem obljubila, da bo naslovila problem naraščanja kriminala in napadov z nožem po državi.