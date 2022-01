V Kazahstanu dan žalovanja po hudih nemirih. Aretirali osem tisoč ljudi. #video

V Kazahstanu je danes dan žalovanja za več deset ljudmi, ki so umrli v nemirih v zadnjem tednu. Organizacija pogodbe o kolektivni varnosti (CSTO), ki je v Kazahstan na pomoč poslala svoje vojake, pa je danes razpravljala o nadaljnjih korakih. Po zadnjih podatkih so na protestih in izgredih v zadnjih dneh aretirali skoraj 8.000 ljudi.

Predsednik države Kasim-Žomart Tokajev je z uredbo ukazal, da se bodo danes v državi spominjali žrtev tragičnih dogodkov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kazahstanska televizija je ob navajanju ministrstva za zdravje v nedeljo poročala, da je v nemirih umrlo več kot 160 ljudi, več kot 2.000 je bilo ranjenih. Številko so državni mediji sicer zvečer izbrisali, pri čemer niso navedli razloga za to. Glede na podatke notranjega ministrstva pa so do zdaj aretirali 7.939 ljudi.

Kazakhstan authorities said 164 people, including a 4-year-old girl, were killed in last week's protests. https://t.co/tUK2JgTZqL — ABC News (@ABC) January 10, 2022

Nedavne nemire je predsednik danes označil za poskus državnega udara in zagotovil, da njegove varnostne sile nikoli ne bodo streljale na mirne protestnike, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Prepričan je, da so se med protestnike vmešali oboroženi skrajneži.

"Glavni cilj je bil jasen: spodkopavanje ustavnega reda, uničenje vladnih institucij in pridobitev oblasti. To je bil poskus državnega udara," je povedal na virtualnem srečanju z drugimi voditelji držav CSTO.

"V Kazahstanu je znova vzpostavljen red. Odvrnili smo nevarnost za varnost države," je dodal.

The Presidential Palace in #Kazakhstan has been destroyed by protestors. Take a look.pic.twitter.com/9nJy8MHCSu — Steve Hanke (@steve_hanke) January 8, 2022

Ob tem je napovedal, da se bo kmalu končala misija CSTO v državi, v okviru katere so na pomoč po njegovih besedah poslali 2.030 vojakov in 250 kosov opreme. Podobno je ruski predsednik Vladimir Putin zagotovil, da bodo vojaki v državi le omejen čas.

Putin je presodil, da se razmere niso zaostrile spontano zaradi protestnih akcij, "ampak ker so uničujoče sile od zunaj izkoristile položaj".

Se pa medtem v Kazahstanu nadaljujejo menjave na vodilnih položajih. Po poročanju kazahstanskih medijev je predsednik namreč odpustil namestnika obveščevalne službe Marata Osipova, ta konec tedna pa so aretirali dozdajšnjega direktorja obveščevalne agencije Karima Masimova. Že pred tem je Tokajev od nekdanjega predsednika države Nursultana Nazarbajeva prevzel položaj v varnostnem svetu.

V državi se razmere počasi umirjajo. V Almatyju je bil danes znova vzpostavljen tudi internet, ki so ga v preteklih dneh večkrat izklopili. Zaradi tega je bilo tudi težko priti do neodvisnih informacij glede razmer v državi.