V Kazahstanu aretirali nekdanjega šefa obveščevalne službe

V Kazahstanu so aretirali nekdanjega šefa obveščevalne službe Karima Masimova, ki ga sumijo veleizdaje. Masimova so ta teden odstavili s položaja, potem ko so v državi izbruhnili množični protesti. Nekdanji voditelj države Nursultan Nazarbajev je medtem zanikal, da bi nameraval zapustiti državo.

Masimov velja za zaveznika nekdanjega dolgoletnega kazahstanskega voditelja Nazarbajeva, ki so ga v sredo odstavili z mesta vodje varnostnega sveta.

Nazarbajev je danes zanikal navedbe, da zapušča Kazahstan, ter vse državljane pozval, naj podprejo sedanje vodstvo države pri soočanju z izzivi.

Njegov tiskovni predstavnik je na Twitterju sporočil, da je Nazarbajev v neposrednem stiku s predsednikom Kasim-Žomartom Tokajevom, ki ga je sam izbral za naslednika leta 2019.

81-letni nekdanji voditelj se od začetka protestov ni pojavil v javnosti. Čeprav je predal vodenje države Tokajevu, naj bi še vedno ohranjal močan vpliv v ozadju.

Aretirali so ga v četrtek

Nekdanjega šefa obveščevalcev Kasimova so, kot so danes sporočile kazahstanske oblasti, aretirali v četrtek ter zaradi utemeljenih sumov začeli preiskavo o veleizdaji, poroča francoska francoska tiskovna agencija AFP.

Kazahstan, ki je dolgo veljal za eno najstabilnejših nekdanjih srednjeazijskih sovjetskih republik, se je zaradi večdnevnih protestov znašel v največji krizi v zadnjih desetletjih.

Povod za proteste, ki so izbruhnili konec preteklega tedna, je bilo občutno povišanje cen goriva v z nafto in plinom bogati državi z več kot 18 milijoni prebivalcev. Protesti so se nato deloma sprevrgli v nasilne protivladne proteste s smrtnimi žrtvami in poškodovanimi.

V petek je predsednik Kasim-Žomart Tokajev sporočil, da je bil v državi večinoma vzpostavljen ustavni red, ter napovedal, da se bodo varnostne operacije nadaljevale do popolnega uničenja skrajnežev. Dodal je, da je dal pooblastilo varnostnim silam, da streljajo brez opozorila.

V državo so medtem prispele tudi sile Organizacije pogodbe o kolektivni varnosti pod vodstvom Rusije.