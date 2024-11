V Italijo bodo iz Albanije vrnili še drugo skupino prebežnikov

Sedem prosilcev za azil, ki so jih italijanske oblasti prepeljale v sprejemni center v Albanijo, bodo morali vrniti v Italijo, je danes odločilo sodišče v Rimu, ki je primer posredovalo Sodišču EU. Italijansko sodstvo je oktobra že zahtevalo vrnitev prve skupine 12 migrantov iz Bangladeša in Egipta, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Sodišče v Rimu je danes odločilo, da bo primer predalo Sodišču EU, s čimer je preprečilo izvajanje načrta skrajno desne vlade premierke Giorgie Meloni o namestitvi prosilcev za azil v Albaniji.

Ladja mornarice, ki je migrante v petek prepeljala prek Jadranskega morja, jih bo zdaj morala vrniti na Apeninski polotok.

Namestitev prve skupine 12 migrantov so sodniki preprečili s sklepom, da njihovi državi izvora nista varni. Vlada nad odločitvijo ni bila navdušena in je nato razširila seznam varnih držav.

Kot navaja Ansa, so sodniki v današnji odločitvi zapisali, da kriterije za opredelitev države kot varne določa pravo EU, ki da je nad italijanskim pravom.

Dogovor med Rimom in Tirano sicer določa, da se migranti, ki jih italijanska plovila prestrežejo na italijanskem območju iskanja in reševanja, odpeljejo v sprejemni center v Albanijo. Iz tega so izključeni tisti, ki se po zakonu štejejo za ranljive.

Prebežniki bi po načrtu opravili zdravniški pregled in identifikacijski postopek v centru v neposredni bližini pristanišča Shengjin, nato pa bi jih namestili v 20 kilometrov oddaljenem sprejemnem centru v kraju Gjader. Tam naj bi počakali na končanje obravnave njihove prošnje za azil.