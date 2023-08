V italijanskem Tržiču nameravajo prepovedati burkinije

"Delamo na pripravi ustreznega ukrepa, ki prepoveduje kopanje v morju oblečen, v burkiniju ali kako drugače pokrit. Resni smo, do oktobra bo ukrep pripravljen," je v ponedeljek po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa dejala županja.

Kot je dejala, je proti vračanju v srednji vek. Nedavno je že napisala javno pismo muslimanski skupnosti, v katerem jo poziva, naj se ne kopajo v oblačilih. V pismu je po takratnem poročanju tržaškega Primorskega dnevnika spomnila na velike investicije v preureditev njihovega kopališča, zato "postaja nesprejemljivo obnašanje muslimanskih tujcev, ki običajno gredo v vodo s svojimi oblačili: gre za prakso, ki bega številne kopalce in tiste, ki množično zahajajo na plaži Marina Julia in Marina Nova, ter ustvarja neznosne posledice z vidika zaščite spodobnosti teh krajev, ki so cenjeni zaradi negovanja, pozornosti in čistoče, ki jih zaznamujejo".

Na plaži v bližnjem Trstu so skupini muslimanskih žensk v nedeljo preprečili kopanje v oblačilih. Ženske so po poročanju Anse vstopile v ženski del plaže Lido Pedicin, ki je edina v Evropi razdeljena z zidom na ženski in moški del, a so italijanske ženske na tej plaži protestirale. Muslimanke naj bi zahtevale pojasnilo upravitelja plaže, a tam naj bi jim povedali, da to ni urejeno s predpisi.