V Himalaji se je odlomil del ledenika: v Indiji več žrtev poplav

Na severu Indije se je danes s pobočja v Himalaji odlomil del ledenika, ki je padel v reko in povzročil poplave. Zaradi poplav so morali evakuirati prebivalce več vasi ob reki. Oblasti se bojijo, da je v poplavah umrlo med 100 in 150 ljudi.

Incident se je zgodil blizu območja Joshimath v indijski zvezni državi Uttarakhand, pri čemer je bil poškodovan jez, narasle vode pa so odnesle mostove in ceste, so sporočile pristojne oblasti za naravne nesreče, navaja STA.

Himalayan glacier bursts in India, 100-150 feared dead in floods https://t.co/HQLJEVCoQa pic.twitter.com/kjmmfkz8Rg — Reuters (@Reuters) February 7, 2021

Bojijo se, da je umrlo med 100 in 150 delavcev

Predstavnik oblasti zvezne države Uttarakhand Om Prakash je za televizijo CNN-News18 povedal, da so našli trupli dveh delavcev na jezu, pogrešajo pa kar 150 delavcev. Za agencijo Reuters je povedal, da števila žrtev še niso uradni potrdili, da pa se bojijo, da je umrlo med 100 in 150 delavcev. V več okrožjih na severu Indije so objavili opozorila pred poplavami, piše STA.

Narasle vode prebile jez ter odnesle vse, kar je bilo na njihovi poti

Notranji minister zvezne države Amit Shah je povedal, da poplavljata reki Rishiganga in Alakananda. Na posnetkih lokalnega prebivalstva je videti, kako so narasle vode prebile jez ter odnesle vse, kar je bilo na njihovi poti, piše STA.

Preliminary info #Uttarakhand_Disaster: It's a glacier-related disaster. Initial speculations are that it could be a Glacial Lake Outburt Flood (GLOF), as was witnessed in Kedarnath in 2013. More info awaited. People are missing. RishiGanga hydro-project (see video) destroyed. pic.twitter.com/tGwC1TpzV6 — Kavita (@Upadhyay_Cavita) February 7, 2021

Premier zvezne države Trivendra Singh Rawat je na družbenem omrežju Twitter sporočil, da se je tok reke Alakananda od kraja Nandprayag normaliziral. Gladina vode je meter nad običajno, a upada, še navaja STA.

V zvezni državi Uttarakhand v Himalaji pogosto prihaja do poplav in zemeljskih plazov. Junija 2013 so uničujoče poplave po rekordnem dežju zahtevale skoraj šest tisoč življenj, poroča Reuters.