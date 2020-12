V eksploziji bombe v Kabulu pet mrtvih, med njimi štirje zdravniki

V Kabulu je danes eksplodirala bomba, pritrjena na avtomobil. Pri tem je umrlo pet ljudi, in sicer štirje zdravniki iz zapora, kjer je zaprtih več sto talibanov, in en mimoidoči, poročajo tuje tiskovne agencije.

Eksplozija je odjeknila v četrti na jugu mesta v času, ko so se zdravniki peljali na delo v zapor Pul-e-Čarki, je sporočil tiskovni predstavnik policije v Kabulu Ferdavs Faramarz. Eksplodirala je bomba, ki je bila z magnetom pritrjena na njihov avtomobil. Še dva človeka sta bila pri tem ranjena, poroča STA.

V zaporu na vzhodnem obrobju Kabula je sicer zaprtih več sto talibanov in drugih.

Kljub mirovnim pogovorom med talibani in vlado je prestolnico v zadnjih mesecih zajel val nasilja. Zadnje čase so tako v Kabulu kot drugod v Afganistanu pogosti umori uglednih osebnosti, kot so novinarji, politiki in aktivisti za človekove pravice. Odgovornost za več nedavnih napadov v prestolnici, v katerih je skupaj umrlo več deset ljudi, je prevzela skrajna skupina Islamska država.