Kot poroča sirska tiskovna agencija Sana, je avtomobil bomba eksplodiral v bližini vozila, ki je prevažalo kmetijske delavce, pretežno ženske in dekleta, pri čemer je umrlo 14 žensk in moški.

Po besedah reševalcev belih čelad, na katere se sklicuje Sana, se je na lokalni cesti zgodil "pokol". Ranjenih je bilo 15 žensk, nekatere so v kritičnem stanju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Deadly Car Bombing in Manbij Kills 15



The attack, which occurred on Monday, involved a vehicle-borne improvised explosive device (VBIED), according to Syria’s Civil Defense.



