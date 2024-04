V domnevnem napadu z nožem blizu avstralskega Sydneyja so bili danes ranjeni štirje ljudje, so sporočili reševalci. Incident se je zgodil v cerkvi med bogoslužjem, ki so ga predvajali tudi v živo po spletu. Nihče od ranjenih, med njimi naj bi bil tudi duhovnik, ni v življenjski nevarnosti, je še sporočila policija, ki je po napadu prijela moškega.