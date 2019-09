V Črni gori prijeli hrvaška državljana zaradi tihotapljenja 1,2 tone kokaina

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Črnogorska policija je sporočila, da so na podlagi Interpolove tiralice v Tivtu prijeli hrvaška državljana zaradi suma tihotapljenja približno 1200 kilogramov kokaina. Tiralico je objavila portugalska policija, v mednarodni policijski akciji pa so sodelovali tudi hrvaški policisti.

Policija sumi, da sta 53-letnik in 46-letnik z ladjo prepeljala prepovedana mamila s Karibov na Portugalsko 23. junija lani. Policisti so v notranjosti ladje našli in zaplenili približno 1200 kilogramov kokaina, je v četrtek zvečer sporočila črnogorska policija.

Kot so poudarili, so z aretacijo osumljencev v Tivtu omogočili portugalskim oblastem izvajanje pravosodnega postopka proti dvojici, ki jih bremenijo tihotapljenja mamil.

Prijetje je pokazalo uspešno mednarodno policijsko sodelovanje Črne gore, Hrvaške in Portugalske, so še zapisali.