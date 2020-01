V Bruslju danes slovo od britanskih evroposlancev

Za potrditev ločitvenega sporazuma je potrebna navadna večina navzočih evropskih poslancev, ki ni vprašljiva. To bo skoraj zadnje dejanje pred brexitom. Nato ga morajo namreč potrditi še članice Unije s kvalificirano večino. Britanski parlament ga je že potrdil. Pred dnevi so ga podpisali predsednik Evropskega sveta Charles Michel, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in britanski premier Boris Johnson, poroča STA.

Z brexitom se poslavlja 73 evropskih poslancev iz Združenega kraljestva

Število evropskih poslancev se tako zmanjšuje s 751 na 705. Sedemindvajset sedežev se namreč porazdeli med štirinajst članic Unije, ki so zdaj preslabo zastopane glede na svojo velikost. Preostalih 46 sedežev pa ostaja kot rezerva za prihodnje širitve ali za primer uvedbe nadnacionalnih list.

Za odhajajoče britanske evroposlance veljajo enaka pravila kot za vse druge evropske poslance ob koncu mandata. Vrniti morajo izkaznice in izprazniti pisarne. Medtem ko so se od pisarn v Strasbourgu že poslovili, lahko v Bruslju to storijo do 7. februarja, so pojasnili v tiskovni službi parlamenta. Pridobijo lahko tudi posebne izkaznice za nekdanje evroposlance.

Z brexitom, ki se bo zgodil v petek opolnoči, bodo v parlamentu z vidnih mest odstranili vse britanske zastave. Te se selijo v protokolarno službo za prihodnjo uporabo v primeru visokega britanskega obiska. Ena od njih pa bo romala v bližnjo Hišo evropske zgodovine, kjer bo pričala o tem "nesrečnem delu zgodovine EU", so pojasnili v parlamentu, še piše STA.