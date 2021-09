Umrl je grški skladatelj in pevec Mikis Theodorakis

V starosti 97 let je v Atenah umrl priznani grški skladatelj in pevec Mikis Theodorakis, povzemajo tuje tiskovne agencije. Theodorakis je najbolj znan po glasbi za filmsko klasiko Grk Zorba iz leta 1964, sicer pa je napisal več kot 1000 pesmi, kantat, simfonij in več oper, v katerih se je lotil velikih klasičnih tragedij.

Komponirati začel pri dvanajstih letih

Če se mednarodno Theodorakisa najbolj povezuje s filmom Grk Zorba, pa tudi z glasbo za druge filmske uspešnice, denimo za film Z iz leta 1969 in Serpico iz leta 1974, pa so ga rojaki cenili predvsem zaradi velikih liričnih ciklusov in bojnih pesmi, naperjenih proti grški hunti med letoma 1967 in 1974.

Theodorakis je bil rojen 29. julija 1925 na otoku Hios. Glasbo je začel komponirati pri 12 letih in se ji tedaj zaprisegel. Med drugo svetovno vojno, po okupaciji Grčije, ki so jo zasedle nemške, italijanske in bolgarske enote, je Theodorakis pri zgolj 17 letih, postal borec za svobodo, v državljanski vojni (1947-1949) pa se je postavil na stran levice.

Dela pisal v zaporih, skupaj več kot tisoč

