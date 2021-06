Umrl je Donald Rumsfeld

"Z veliko žalostjo sporočamo, da je umrl Donald Rumsfeld, ameriški državnik, predan mož, oče, dedek in praded. Ob smrti v Taosu je bil obdan z družino in bližnjimi. Zgodovina ga bo morda pomnila po izjemnih dosežkih v šestih desetletjih javnega službovanja, a tisti, ki so ga najbolje poznali, se bodo spominjali njegove neomajne ljubezni do žene Joyce, družine in prijateljev ter integritete, posvečene državi," je ob smrti Donalda Rumsfelda na družbenem omrežju zapisala njegova družina.

Najmlajši in drugi najstarejši obrambni minister

Republikanski politik je kot obrambni minister ZDA deloval v dveh obdobjih, sprva med letoma 1975 in 1977 pod predsednikom Geraldom Fordom, nato še med letoma 2001 in 2006, v času predsedovanja Georgea W. Busha. Še danes velja za najmlajšega in drugega najstarejšega obrambnega ministra ZDA.

V politični karieri je bil tudi svetovalec predsednika Richarda Nixona.

Osrednja vloga pri vojni v Iraku

Rumsfeld se je pod močnimi političnimi žarometi znašel tudi kot eden glavnih režiserjev vojne v Iraku. Pred in med iraško vojno je trdil, da ima Irak aktivni program orožja za množično uničevanje.

Postopoma je izgubljal politično podporo in konec leta 2006 odstopil.