Učiteljica in njen partner posiljevala otroke

Učiteljica iz Anglije Julie Morris in njen partner David Morris sta se med drugim posnela med posilstvom deklice, ki še ni imela 13 let. Zaprli so ju zaradi številnih zlorab otrok, ki vključujejo tudi 18 posilstev. 44-letno učiteljico so obsodili na 13 let in štiri mesece zapora, njen 52-letni partner, ki je priznal 34 kaznivih dejanj, pa bo zaprt 16 let.

Morrisova je delala v osnovni šoli v Wiganu, a obtožbe zoper njo niso povezane z njenim delom. Ko so jo pripeljali na sodišče v Liverpoolu, se je obtoženka le smehljala, poroča BBC.

"Kdaj imamo tudi primere, kjer so okoliščine skrajno na meji neverjetnega. In to je eden izmed takih," je povedal sodnik Andrew Menary.

"Ta primer nam je pokazal, da človeška izprijenost res ne pozna meja," je dodal sodnik.

"Kaže na to, da sta bila oba enako vključena v zlorabe," je povedal glavni tožilec Damion Lloyd in dodal: "Na otrocih sta izživljala najbolj neprijetne spolne fantazije in zdi se, da je bil njun odnos medsebojni kot nekakšen krog, ki sta ga ohranjala zato, da sta izvajala vedno hujše in hujše zločine."

Najbolj izprijeni in najgroznejši zločini

V njegovi 20-letni karieri državnega tožilca je to, kot je dejal, vrh "najgroznejših in izprijenih" zločinov, ki jih lahko naredijo ljudje.

Par se je spoznal leta 2016 na aplikaciji za zmenke, potem ko sta se ločila od svojih nekdanjih partnerjev. Njuna komunikacija je hitro pripeljala do tega, da so njune seksualne fantazije postale realnost. Dodal je, da je bila njuna skrivnost razkrita po tem, ko so jima zasegli naprave, na katerih so bili nazorni posnetki posilstev in spolnih zlorab.

Policija zasegla ogromno fotografij in sporočil

Policija ju je aretirala dan po tem, ko sta hotela ubežati pred pridržanjem. Zasegli so tudi ogromno videov in fotografij na Morrisovem telefonu. Našli so tudi veliko število sporočil, ki so vsebovala seksualno komunikacijo tudi med njima in žrtvijo.