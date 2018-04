Turčija, Rusija in Iran pozvali k trajni prekinitvi ognja v Siriji

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes v Ankari gostil ruskega predsednika Vladimirja Putina in iranskega predsednika Hasana Rohanija na vrhu o Siriji. V skupni izjavi so se zavzeli za trajno prekinitev ognja v tej nemirni arabski državi.

Turčija, Rusija in Iran si v okviru mirovnega procesa v Astani, ki so ga začeli lani, prizadevajo, da bi čim prej našli politično rešitev za konflikt v Siriji.

Erdogan vztraja, da tristranska srečanja in pogajanja v Astani niso alternativa mirovnemu procesu pod okriljem ZN v Ženevi. So pa predsedniki v skupni izjavi poudarili, da so pogovori v kazahstanski prestolnici edina učinkovita mednarodna pobuda, ki je pomagala zmanjšati nasilje v Siriji ter pripomogla k miru in stabilnosti.

"Ljudje tukaj umirajo"

"Za nas so najpomembnejši rezultati. Moramo doseči rezultate. Ne prenašamo zavlačevanja. Ljudje umirajo," je na novinarski konferenci po vrhu dejal turški predsednik.

Turčija, Rusija in Iran si skupaj prizadevajo za mir v Siriji, čeprav podpirajo različne strani v državljanski vojni. Rusija in Iran podpirata režim sirskega predsednika Bašarja al Asada. Turčija pa sirsko opozicijo.

Sirske vladne sile so ta mesec znova zavzele uporniško enklavo Vzhodna Guta blizu Damaska. V več tednov trajajoči ofenzivi je bilo ubitih več kot 1.600 civilistov. Turške in sirske uporniške sile so nedavno zavzele večinsko kurdsko enklavo Afrin na severu Sirije. Več deset tisoč ljudi je zbežalo z domov.

Današnji vrh, ki je bil v predsedniški palači v Ankari, je trajal uro in 40 minut, predsedniki pa so se pred tem sestali na ločenih dvostranskih srečanjih.

To je bil drugi vrh predsednikov Turčije, Rusije in Irana. Prvi je bil novembra lani v ruskem Sočiju. Voditelji so se danes dogovorili, da bo naslednji tristranski vrh v Teheranu, datuma pa še niso določili.