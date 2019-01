Giuliani ne zanika morebitnega sodelovanja Trumpove kampanje z Rusi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Preiskava posebnega tožilca Roberta Muellerja je doslej pokazala, da je Trumpova kampanja sodelovala z Rusi, nazadnje z informacijo, da je nekdanji šef kampanje Paul Manafort Rusom nosil podatke o notranjih anketah. To naj bi domnevno storil z namenom, da jim pomaga pri koordinaciji kampanje dezinformacij prek družbenih medijev, ki jo je Mueller že dokazal.

Pojavljajo se špekulacije, da se Giuliani poskuša distancirati od Trumpa

Giulianija v zadnjem obdobju nekaj časa ni bilo v oddajah na ameriški televiziji. Pojavila so se ugibanja, da mu je počasi vsega dovolj in da išče način, kako bi pobegnil stran od Trumpa, preden pridejo na dan podrobnosti Muellerjeve preiskave. Giuliani naj bi zato javno govoril stvari, ki Trumpa razburjajo.

V sredo zvečer se je na televiziji CNN zapletel v glasen in jezen prepir z voditeljem CNN, na koncu katerega je tudi zaklel. V nasprotju z dokazljivimi oziroma dokazanimi dejstvi je vztrajal, da je vedno govoril le to, da Trump ni nikoli sodeloval z Rusi, nikoli pa menda ni rekel, da ni bilo nobenega sodelovanja ljudi iz Trumpove kampanje z Rusi. Ameriške televizije zdaj vrtijo posnetke iz decembra lani, ko je Trumpov odvetnik trdil natanko to.

Giulianijevo sprenevedanje kot obramba Trumpa?

Ameriški politični analitiki že ugibajo o motivu za izrečeno izjavo. Nekateri špekulirajo, da gre za novo strategijo Trumpovih odvetnikov, kar bi pomenilo, da bo predsednik ZDA v zadevi žrtvoval ožje sodelavce, med drugim tudi lastnega sina Donalda mlajšega. Drugi ugibajo, da je odgovor morda v kombinaciji Giulianijevih let, alkohola, utrujenosti in želje po begu od Trumpa.

Rudy Giuliani zatrjuje, da nima dokazov, da bi ameriški predsednik Donald Trump kadarkoli sodeloval z Rusi. Foto: Reuters

Resni analitiki menijo, da gre za strategijo, ki ni nova, ampak sledi ustaljenemu vzorcu. Trumpovi odvetniki so izvedeli, da ima Mueller nove obremenilne informacije o sodelovanju z Rusi. Giuliani je po njihovih navedbah zato že pohitel z obrambo Trumpa.

Trumpov odvetnik nima dokaza, da bi predsednik kadarkoli sodeloval z Rusi

Giuliani je za CNN ponovil navedbe, da ni nobenega dokaza, da bi predsednik kadarkoli sodeloval z Rusi. Ponovil je, da Trump na vprašanja preiskovalcev ne bo več odgovarjal. Trump je podal pisne odgovore, vendar zavrnil odgovor na vsako vprašanje, ki je zadevalo njegove izjave in postopke pri oviranju Muellerjeve preiskave.

Mueller je doslej vložil obtožnice proti petim nekdanjim tesnim Trumpovim sodelavcem in 32 Rusom, ki so se vpletali v volitve ali ukvarjali s propagando ali računalniškimi vdori. Pod njegovim drobnogledom je trenutno sicer še več nekdanjih Trumpovih sodelavcev.