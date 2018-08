Trump poziva k odpustitvi direktorja CNN

Ameriški predsednik Donald Trump je danes znova napadel ameriško televizijsko mrežo CNN, češ da je zaradi pristranskosti in sovražnosti do njega nezmožna delovati. Ob tem je v tvitu pozval telekomunikacijskega velikana AT & T, ki ima v lasti CNN, naj odpusti direktorja televizijske mreže Jeffa Zuckerja in tako ohrani svojo verodostojnost.